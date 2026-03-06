Bakan Gürlek, Sakarya’da yapımı süren yeni adliye binasını inceledi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sakarya programı kapsamında yapımı devam eden yeni Sakarya Adalet Binası inşaat alanını ziyaret etti. İnşaat sahasında incelemelerde bulunan Gürlek, yürütülen çalışmalar ve gelinen son aşama hakkında yetkililerden bilgi aldı.

MODERN VE TEKNOLOJİK ALTYAPI

Yeni adliye binasının güçlü teknolojik altyapı ve modern donanımla inşa edildiğini belirten Gürlek, projenin insan odaklı mimari anlayışla tasarlandığını ifade etti. Gürlek, yeni binanın adalet teşkilatının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığını ve vatandaşların adalet hizmetlerine daha kolay erişmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

"ADALET ANLAYIŞIMIZI YANSITAN YAPILAR"

Adliye binalarını devletin adalet anlayışını, ciddiyetini ve kurumsal gücünü yansıtan yapılar olarak gördüklerini dile getiren Gürlek, bu anlayışla inşa edilen yeni adliye binasının Sakarya'ya önemli bir değer katacağını söyledi. Gürlek, yapımı devam eden Sakarya Adalet Binası'nın tamamlandığında hem adalet teşkilatına hem de vatandaşlara daha etkin hizmet sunacağını belirterek, eserin Sakarya'ya ve adalet teşkilatına hayırlı olmasını temenni etti.