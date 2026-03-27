Haberler Yaşam Haberleri Bakan Gürlek: "Türkiye artık oyun kurucu oldu"
Giriş Tarihi: 27.03.2026 21:07 Son Güncelleme: 27.03.2026 21:10

Türkiye'nin artık oyun kurucu olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Biz Allah'ın izniyle terör belasından kurtulduğumuz müddetçe bizim karşımıza kimse duramaz” dedi.

Kerim CENGİL Kerim CENGİL
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce'de Milliyetçi Hareket Partisi Düzce İl Başkanlığına bir ziyaret gerçekleştirdi. Türkiye'nin bölgede oyun kurucu rol model oluşturduğunu ifade eden Bakan Gürlek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin gerçekten çok büyük fedakarlıklarıyla biliyorsunuz Terörsüz Türkiye süreci başladı. Çok da güzel gidiyor. İnşallah meyvelerini çok kısa sürede alacağız. Biz Allah'ın izniyle terör belasından kurtulduğumuz müddetçe bizim karşımıza kimse duramaz" dedi.

Türkiye'nin etrafındaki savaş tehdidine vurgu yapan Bakan Gürlek, "İran'ın durumunu biliyorsunuz. Türkiye bu bölgede artık oyun kurucu rol model olmuştur. Bu neden kaynaklanıyor? Bu bizim güçlü beraber olmamızdan kaynaklanıyor. Kardeşçe teşkilatlarımızın birlikte hareket etmesinden kaynaklanıyor." diye konuştu. Bakan Gürlek MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu ve partililere teşekkür etti.

