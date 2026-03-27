Bakan Gürlek: Türkiye Yüzyılı Adaletin Yüzyılı olacak
Giriş Tarihi: 27.03.2026 17:09

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Düzce ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılı’nın adaletin yüzyılı olacağını vurgulayarak, sahadaki gözlemleri yasal düzenlemelere dönüştürmeyi hedeflediklerini, 12. Yargı Paketi çerçevesinde avukatlarla istişare ederek yargının hızlandırılması ve hukuk güvenliğinin güçlendirilmesine odaklandıklarını belirtti; ayrıca Düzce Adalet Sarayı’nın deprem gerçeği gözetilerek güçlendirildiğini ve modern bir yapıya kavuşturulduğunu ifade etti.

  • ABONE OL

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerine ilişkin temas ve incelemelerde bulunmak için Düzce'ye ziyarette bulundu. Düzce Valisi Mehmet Makas tarafından karşılanan Bakan Gürlek, Düzce Valiliği hatıra defterini imzaladı.

Bakan Gürlek burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde her zaman diyoruz, Türkiye Yüzyılı adaletin yüzyılı olacak. Bu konuda da biliyorsunuz zaman zaman ben ekranlarda, basında 12. Yargı Paketiyle ilgili bazı düzenlemeleri kamuoyunda açıklıyorum. Özellikle bizim bu ziyaretlerimizin amacı sahada bizzat gözlemlerimizi yasal statüye dönüştürmek.

Baro ziyaretimiz de olacak. Barodaki avukat arkadaşlarımızla istişare ederek güncel sorunları, yargının daha hızlanması için özellikle hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alarak daha sonra kanunlaştırma çabasına giriyoruz. Burada bu ziyaretimiz de inşallah faydalı olacak. Bakan olduktan sonra üçüncü il ziyaretini Düzce'ye yaptığını belirten Bakan Gürlek, Düzce Adalet Sarayı'nın deprem gerçeği gözetilerek güçlendirildiğini güncel ve teknolojik bir yapıya kavuşturulduğunu da ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz