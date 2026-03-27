Bakan Gürlek: Türkiye Yüzyılı Adaletin Yüzyılı olacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerine ilişkin temas ve incelemelerde bulunmak için Düzce'ye ziyarette bulundu. Düzce Valisi Mehmet Makas tarafından karşılanan Bakan Gürlek, Düzce Valiliği hatıra defterini imzaladı.

Bakan Gürlek burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın riyasetinde her zaman diyoruz, Türkiye Yüzyılı adaletin yüzyılı olacak. Bu konuda da biliyorsunuz zaman zaman ben ekranlarda, basında 12. Yargı Paketiyle ilgili bazı düzenlemeleri kamuoyunda açıklıyorum. Özellikle bizim bu ziyaretlerimizin amacı sahada bizzat gözlemlerimizi yasal statüye dönüştürmek.

Baro ziyaretimiz de olacak. Barodaki avukat arkadaşlarımızla istişare ederek güncel sorunları, yargının daha hızlanması için özellikle hukuk güvenliğinin sağlanması için güncel sorunları sahadan alarak daha sonra kanunlaştırma çabasına giriyoruz. Burada bu ziyaretimiz de inşallah faydalı olacak. Bakan olduktan sonra üçüncü il ziyaretini Düzce'ye yaptığını belirten Bakan Gürlek, Düzce Adalet Sarayı'nın deprem gerçeği gözetilerek güçlendirildiğini güncel ve teknolojik bir yapıya kavuşturulduğunu da ifade etti.