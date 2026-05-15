Bakan Gürlek’ten hakim ve savcılara net mesaj: Hedef süreye uymayana işlem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'i Kayseri Adliyesi ziyaretinde, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kayseri Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Mustafa Yazıcı ve Kayseri Barosu Başkanı Murat Tolga Özsoy karşıladı. Yargı mensuplarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, vatandaşların adalete hızlı erişiminin büyük önem taşıdığını belirtti. Gürlek, "Bu dönemde davaların kesinlikle hedef sürede bitirilmesini istiyoruz. Dosyalarda gecikmeye sebebiyet verecek davranışlardan kaçınmalı, hedef süreye riayet etmeliyiz" dedi. Hedef sürenin aşılmasının hakim veya savcının şahsından kaynaklandığının tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin uygulanacağını vurgulayan Gürlek, bu konuda Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın görevlendirildiğini açıkladı.

"VATANDAŞIN YERİNE KENDİMİZİ KOYMALIYIZ"

Yargı mensuplarına empati çağrısında bulunan Bakan Gürlek, "Hakim ve savcılarımızın şu hassasiyette olması lazım; o davanın davacısı kendisi de olabilirdi. Vatandaş yerine kendimizi koymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Hakim ve savcılara destek mesajı da veren Gürlek, "Benim kapım her zaman açık" diyerek yargı teşkilatına yönelik iletişim vurgusu yaptı.

ARABULUCULUK VE 90 GÜN KURALI VURGUSU

Yargıdaki iş yükünü azaltmaya yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, bazı dava türlerinin arabuluculuk kapsamına alınacağını söyledi. "Arabuluculuğu genişletiyoruz. Savcılarımıza verdiğimiz yetkiyi artırıyoruz" diyen Gürlek, hukuk davalarında duruşma tarihlerinin çok ileri tarihlere bırakılmasının önüne geçmek amacıyla "90 gün kuralı" uygulamasını devreye aldıklarını ifade etti.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör