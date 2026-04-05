Bakan Gürlek’ten kritik mesaj: Suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni düzenleme geliyor

İstanbul Sarıyer'deki Hakimevi'nde dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile birlikte, "suça sürüklenen çocuk"larınmağdur ettiği ailelerle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Bakan Gürlek, ailelere hitaben sözlerine taziye ile başladı. "Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, başınız sağ olsun" diyen Gürlek, devletin bu acıları yakından hissettiğini vurguladı.

"KAPSAMLI BİR HAZIRLIK SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Yargı geçmişine dikkat çeken Gürlek, mağdur ailelerin yer aldığı birçok dosyada görev yaptığını belirterek, "Ben uygulamadan geliyorum. Sizlerin mağdur olduğu dosyaların büyük kısmında yargılama yaptık. Bu süreçleri yakından biliyorum" ifadelerini kullandı. Komisyon Başkanı Durgut ile bu alanda yakın çalışma yürüttüklerini aktaran Gürlek, hem TBMM bünyesinde hem de Adalet Bakanlığı olarak kapsamlı bir hazırlık sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

"TOPLUMSAL HASSASİYETLER DİKKATE ALINIYOR"

Bakan Gürlek, "suça sürüklenen çocuk"lara ilişkin mevcut uygulamaların toplumda farklı değerlendirmelere konu olduğunu belirterek, bu alanda yeni düzenleme çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. "Şu anda hem komisyonumuz çalışıyor; hem de 12. Yargı Paketi üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda, toplumdaki hassasiyetleri dikkate alan ve uygulamayı daha etkin hale getirecek bir kanun çalışması yürütüyoruz" diyen Gürlek, yapılacak düzenlemelerin geniş bir istişare süreciyle şekilleneceğini vurguladı.

"BU KONUYU HASSAS BİR BAŞLIK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Toplumda oluşan duyarlılığa dikkat çeken Gürlek, meselenin önemine işaret etti. "Bu konu bizim hassas ve kırılgan konumuz. Özellikle geçmiş görevlerimde de bu dosyaları yakından takip ettim" diyen Gürlek, uygulamalara ilişkin toplumsal beklentilerin farkında olduklarını belirtti.

Bakan Gürlek, "Toplumdaki rahatsızlıkları ve beklentileri dikkate alarak gerekli adımları atıyoruz" ifadelerini kullandı.

AİLELERİN GÖRÜŞLERİ SÜRECE YANSIYACAK

Toplantının önemli başlıklarından biri de mağdur ailelerin sürece katkısı oldu. Adalet Bakanı Gürlek, ailelerin yaşadığı acıyı en derinden hissettiğini belirterek, onların görüşlerinin değerlendirme sürecinde dikkate alınacağını söyledi. "Sizlerin mağdur olduğu dosyalara ilişkin gözlemlerimizi Sayın Başkanımızla istişare ederek, yürütülen çalışmalarda dikkate alacağız" diyen Bakan Gürlek, toplantının bu yönüyle büyük önem taşıdığını ifade etti.

DEVLETTEN GÜÇLÜ MESAJ: "YANINIZDAYIZ"

Komisyon Başkanı Müşerref Pervin Tuba Durgut da yaptığı konuşmada, son dönemde yaşanan olayların kamu vicdanında derin izler bıraktığını belirtti. Ailelerin dinlenmesinin önemine dikkat çeken Durgut, bu buluşmanın anlamlı olduğunu ifade etti. Konuşmaların ardından Bakan Gürlek ve Komisyon Başkanı Durgut, mağdur ailelerle basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.