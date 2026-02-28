Bakan Işıkhan duyurdu! 735 bin TL’ye kadar hibe desteği başvurusu başladı

735 BİN TL'YE KADAR HİBE VERİLECEK

Paylaşımda destek tutarlarına da ayrıntılı şekilde yer veren Işıkhan, sağlanan destekleri şöyle açıkladı:

"Engelli vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya kadar, eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 550 bin liraya kadar, korumalı iş yeri projelerine ise 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlıyoruz. Ayrıca işe yerleştirme ve iş yerine uyum, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destekli istihdam ile destek teknolojilerine yönelik projelere de üst sınır olmaksızın destek veriyoruz."