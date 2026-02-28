Bakan Işıkhan duyurdu! 735 bin TL’ye kadar hibe desteği başvurusu başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik 2026 yılı 2. dönem hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu.
735 BİN TL'YE KADAR HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU BAŞLADI
"DEZAVANTAJLI GRUPLARIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak ve çalışma hayatına katılmak isteyen vatandaşlara desteklerin süreceğini vurguladı. Işıkhan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe desteği 2026 yılı 2. dönem başvuruları başladı. Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı iş yeri projeleriyle çalışma hayatına katılmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceğiz."
735 BİN TL'YE KADAR HİBE VERİLECEK
Paylaşımda destek tutarlarına da ayrıntılı şekilde yer veren Işıkhan, sağlanan destekleri şöyle açıkladı:
"Engelli vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya kadar, eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 550 bin liraya kadar, korumalı iş yeri projelerine ise 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlıyoruz. Ayrıca işe yerleştirme ve iş yerine uyum, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destekli istihdam ile destek teknolojilerine yönelik projelere de üst sınır olmaksızın destek veriyoruz."
BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Hibe desteği için son başvuru tarihi 13 Mart olarak açıklandı. Desteklere ilişkin ayrıntılı bilgilere İŞKUR'un resmî internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor.