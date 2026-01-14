Bakan Işıkhan ’emekli için borcunuzu ödeyin’ demişti! SGK’ya en borçlu belediyeler belli oldu

"EMEKLİ İÇİN ÖNCE BORCUNUZU ÖDEYİN"

Bu çerçevede konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin borçlarına ilişkin tüm siyasi partilere eşit mesafede olduklarını ve borcunu ödeme gayretinde bulunan tüm belediyelere kapılarının açık olduğunu dile getirmişti. Işıkhan, belediyelerin borçlarını ödeme noktasında irade beyan etmeleri durumunda ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm kolaylıkları gösterdiklerini de söylemişti.

Işıkhan, "Bugün emeklilere, emekli maaşı ödeyen SGK'ya en fazla borcu olan kurumlar; artık çok iyi bildiğiniz gibi CHP'li belediyelerdir. Siz Meclis'te nöbet tutacağınıza önce emeklilerimizin hakkı olan SGK borçlarınızı ödeyin. Meclis'te nöbet tutacağınıza, SGK borçlarını ödemeyen belediye başkanlarınızdan hesap sorun" ifadelerini kullanmıştı.