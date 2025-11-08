Bakan Işıkhan: Kimin ihmali varsa gerekli işlemler yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Dilovası'nda meydana gelen patlama sonrası olay yerinden açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, olay yerinde yaşananlar ve yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Işıkhan, "Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Bakanlık olarak olayın ilk anından itibaren süreci yakın şekilde takip ediyoruz. Bakanlığımız, Sosyal Güvenlik Kurumumuz ve müfettişlerimiz olay yerine hemen hızlı bir şekilde intikal etti." dedi.

RAPOR TUTULMAYA BAŞLANDI

İncelemelerin sürdüğünü belirten Bakan Işıkhan, "Olayın nedeni ve sorumluları, ihmali konusunda titizlikle inceleme yapıyoruz. Sayın Başsavcılığımızın koordinatörlüğünde baş müfettişlerimiz ve müfettişlerimiz gerekli incelemelerin, gözetlemelerini, raporlarını tutmaya başladılar. İnceleme ve adli süreç neticesinde kusuru ve ihmali olanları hesap vermesi için de Bakanlık olarak ben de takipçisi olacağız.

GEREKLİ İŞLEMLER YAPILACAK

Ayrıca yaralı vatandaşlarımızın durumunu da Sağlık Bakanlığımız ile ortak bir şekilde koordine ederek bu duruma da müdahale edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kimin ihmali ve kusuru varsa gerekli işlemler yapılacak. Olayın ilk anından itibaren sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, Milletvekillerimiz, il başkanımız burada. AFAD, itfaiye zamanında müdahale etmiştir ancak 6 emekçi kardeşimizin vefatı nedeniyle büyük bir üzüntü içerisinde olduğumuzu da belirtmek istiyorum.

ÇALIŞMALARIMIZ DİSİPLİNLE DEVAM EDECEK

Valilik ve Büyükşehir hızla bölgeye intikal etti. Onlara da teşekkür ediyorum. Daha önce de dediğimiz gibi, kimin ihmali ve kusuru varsa gerekli işlemler yapılacak. AFAD ve i̇tfai̇ye ekipleri ilk andan itibaren olay yeri̇ndeydi̇. Vefat eden 6 kardeşi̇mi̇z için çalışmalarımız disiplinle devam edecek." dedi. Açıklamaları sonrası Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan vatandaşları ziyaret edeceğini belirten Bakan Işıkhan, fabrikadaki kaçak işçi çalıştırma iddiaların ilişkin tüm iddiaların Bakanlık tarafından kaydedildiği ve gerekli incelemelerin yapılacağını belirtti.