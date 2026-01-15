Bakan Işıkhan: Küresel iş gücü hareketliliğine uygun yeni istihdam programları yolda

"ÜLKEMİZİN KÜRESEL REKABETTEKİ GÜCÜNÜ ARTIRACAĞIZ"

Bakan Işıkhan konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Tüm dünyada yaşanan iş gücü hareketliliklerine yönelik ihtiyaç duyulan alanlarda politika üretmeye, çalışma hayatında yaşanan değişimleri dikkate alarak etkin programlar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu alanda yaptığımız çalışmalar ile ülkemizin küresel rekabetteki gücünü artıracağız. Bu adımlarımızın merkezinde daima, öncelikle kendi vatandaşlarımıza istihdam olanakları sağlamak yer alacaktır.

Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere toplantımıza görüş ve önerileriyle katkı sağlayan kurumlarımıza ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum."