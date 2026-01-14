Bakan Kacır açıkladı: Savunma sanayisine 369 milyar liralık yatırım!

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi", Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Ankara'daki bir otelde gerçekleştirildi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, dünyanın güç dengelerinin değiştiği bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, savunmaya ayrılan devasa bütçelerin, doğru stratejiyle ve yerli-milli kabiliyetlerle desteklenmediği müddetçe, güvenlik hedeflerini teminat altına almaya yetmeyeceğini söyledi.

Kriz anında "kaynak koduna" erişilemeyen bir sistemin, yazılımı yapanın iradesine göre hareket ettiğini vurgulayan Kacır, "Anahtarı sizin elinizde olmayan bir kapı, size ait değildir. AR-GE'siyle, test altyapısıyla, seri üretimiyle, insan kaynağıyla bütüncül bir savunma sanayisi kuramayan ülkeler, en kritik anda başkalarının takvimine, lisansına, onayına ve siyasi şartlarına mahkum olur." diye konuştu.

Kacır, önlerine çıkarılan engelleri ve ambargoları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yerli ve milli savunma sanayisi hamlesi için bir fırsat olarak değerlendirdiklerini anlattı.

Nitelikli insan kaynağına yatırımlar sayesinde, savunma sanayisinde dünyanın gıptayla izlediği büyük bir atılıma imza attıklarını belirten Kacır, savunma sanayisini tam bağımsızlığın ve istikbalin teminatı ve Türkiye'nin stratejik hamleleri için güç çarpanı haline getirdiklerini bildirdi.