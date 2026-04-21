Bakan Kacır açıkladı: Türkiye ticaretin yeni merkezlerinden biri oldu

Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger, Kalkınma Yolu ve Orta Koridor projeleri hakkında SABAH'A açıklamalarda bulundu.'' Öncelikle Kalkınma Yolu projesinin ne olduğuna bakalım. Kalkınma Yolu, Irak'ın Basra Körfezi'ndeki Büyük Faw Limanı'nı, Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlamayı hedefleyen 1200 kilometrelik demiryolu ve otoyol altyapı projesidir. Bu projenin inşa edilmesi konusunda tarihi anlaşma, Ağustos 2023'de Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasında imzalanmıştır. Proje ile Ortadoğu, Körfez ülkeleri ve Avrupa arasında ticari bir köprü tesis edilmesi hedeflenmiştir. Proje tamamlandığında Avrupa ile Ortadoğu arasında Süveyş kanalına alternatif yeni bir güzergâh ortaya çıkacaktır. Böylece ticaretin hızlandırılmış, taşımacılık maliyeti düşürülmüş ve petrole bağlı ülkelerin ekonomileri çeşitlendirilmiş olacaktır. Projenin Türkiye bakımından önemi şuradadır. Bu proje ile birlikte Türkiye bir lojistik merkezi olacak, coğrafi/ jeopolitik konumu nedeniyle uluslararası ticarette etkinliği/ nüfuzu artacaktır. Proje, Türkiye'nin jeopolitik konumunun ve coğrafyasının Doğu- Batı güzergâhına ilave olarak Güney -Kuzey bakımından ehemmiyet taşıdığı ve büyük potansiyeli bulunduğunu gösteren somut bir örnektir. Küresel ticarette Türkiye'nin etkisini artıran bir başka gelişme de Orta Koridor 'da çok önemli bir köprübaşı olan Zengezur otoyolu projesidir. Azerbaycan topraklarında Ermeni işgalinin sonlandırılması Dağlık Karabağ merkezinin ayrılıkçılardan tasfiyesi sonrasında gündeme gelen proje, bir yandan Trans Kafkasya'da barışa katkı sağlayacak, öte yandan Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar uzanan İpek yolunu canlandıracaktır. Zengezur koridorunun açılması Anadolu'nun ticari güzergâh işlevini bir kez daha öne çıkaracaktır.'' dedi.

Kalkınma Yolu Projesi

Hürmüz Boğazı üzerindeki ABD-İran geriliminin yarattığı belirsizlik, Basra Körfezi'ndeki enerji ve ticaret trafiğini güvenli liman arayışına itti. Türkiye ile Irak arasında imzalanan Kalkınma Yolu Projesi, Basra'dan Avrupa'ya uzanan en kısa ve en az riskli hat olarak öne çıkıyor. Geleneksel rotalarda 45 günü bulan nakliye süresi, bu hatla birlikte ortalama 25 güne kadar düşerken; Türkiye, küresel ticaretin yeni lojistik operatörü olmaya hazırlanıyor.

Yıllık 600 Milyar Dolarlık Kapasite

Rusya-Ukrayna hattındaki savaşın yarattığı "Kuzey Koridoru" tıkanıklığı, Hazar geçişli Orta Koridor 'un önemini tarihi bir seviyeye taşıyor. Çin'den Avrupa'ya uzanan bu hatta Türkiye'nin sahip olduğu modern liman altyapısı ve demiryolu geçişleri önemli bir geçiş kapısı sağlıyor. Yıllık 600 milyar doları aşan Çin-Avrupa ticaretinin önemli bir kapısı olan Hazar geçişli Orta Koridor hattı yıllık 20 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahiptir. 2026 itibarıyla bu hatta taşınan yük miktarındaki rekor artış, ticaretin ekseninin kaydığını tescilliyor.

Türkiye'nin Geçiş Noktası Küresel güçlerin ticaret yolları üzerinden bölgeyi kendilerine göre şekillendirme çabalarına karşılık, Türkiye hem Kalkınma Yolu hem de Orta Koridor ile stratejik bir denge kuruyor. Batı'nın IMEC gibi baypas projelerine rağmen, coğrafi gerçeklik ve maliyet avantajı, rotanın Türkiye'den geçmesini zorunlu kılıyor. Bu durum, Türkiye'yi sadece bir geçiş noktası değil, küresel ticaretin kurallarının belirlendiği bir merkez haline getiriyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör