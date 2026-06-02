Bakan Kacır’dan İAOSB’de yatırım raporu: İzmir’de hangi projeler hayata geçirildi?

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İzmir Atatürk OSB Çamur Susuzlaştırma ve Termal Kurutma İle Depo ve Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Törende, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace de hazır bulundu.





ASIRLIK BAŞARILARA ULAŞTIK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz hamlelerle asırlık başarılara ulaştık. Türkiye'yi dünyanın üretim ve teknoloji geliştirme üsleri arasına taşıdık. Nitelikli istihdam kapasitesiyle OSB modelimizi yurdun dört bir köşesine yaymayı önceliklendirdik. 2002'den beri OSB ve fabrika sayılarını artırdık. Türkiye'nin küresel rekabet gücüne omurga oluyor. İzmir en güçlü katkıyı sunan şehirlerimizin başında geliyor. Yatırım teşviklerimiz, KOBİ'lere sunduğumuz destekler ve bölgesel kalkınma projelerimizle sanayi potansiyelini ileri seviyelere taşıyoruz. Şehrimizde altyapıyı güçlendirmek için OSB'lerin sayısını 17'ye çıkardık. İzmir'de 5 endüstri bölgesi kurduk. İzmir'de kurduğumuz 6 teknopark ile ekosistem inşa ettik. 103 Ar-Ge merkeziyle İzmir'in araştırma, geliştirme kapasitesini takip ettik. KOBİ'lerimize destek sağladık. Krediler için finansman desteği sağlıyoruz. Yeni teşvik sistemimizin saç ayaklarından olan yerelin ihtiyaçlarına cevap veren bir kalkınma seferberliği yürütüyoruz. 27 milyar liralık yatırım projelerini destekleyeceğiz. 11,5 milyar liralık 46 proje başvurusu aldık. Bu projeler için 301 milyon liraya kadar finansman desteği ve vergi indirimi sağlayacağız. İzmir'in sahip olduğu güçlü potansiyeli değerlendirmek ve şehrin kalkınmada Türkiye'nin öncü merkezlerinden biri olma vasfını güçlendirmek en temel hedefimiz. 703 kalkınma projesine 6 milyar destek sağladık. İYTE ve Ege Üniversitesi bünyesinde teknoloji atölyelerini kuracağız. Bizler her daim olduğu gibi sanayicilerimizin engellerini kaldırmayı sürdüreceğiz. Katma değer oluşturan her yatırımın en güçlü paydaşı olmaya devam edeceğiz" dedi.

İZMİR MERKEZLİ İHRACATIN DÖRTTE BİRİNİ OMUZLUYOR

Açılışta konuşan AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir milletvekili Eyyüp Kadir İnan ise; "Bugün İzmir'in ve ülkemizin en büyük üretim üslerinden birinde geleceğe değer katacak açılışlarda bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. 600 fabrikası ve 50 binden fazla çalışanıyla en güçlü üretim gücünün somut teminatı. İzmir merkezli ihracatın 4'te birini omuzluyor. İzmir körfezini korurken vizyoner rol üstlenen İzmir Atatürk OSB'yi kutluyoruz. Sanayicimizin kanayan yarası olan arazi sorununu biliyoruz. Bu sorunu çözmek için vekil arkadaşlarımızla ve bakanımızla birlikte çalışıyoruz. Bu işi tek gündemle değil Çiğli'den Bergama'ya kadar ele alıyoruz. Neticesi sanayici için büyük olacak. Bugün sizler Türkiye'nin en kötü alt yapısına rağmen hala çalışıyorsunuz. Aciz bir yönetimden sanayiye yönelik vizyon beklemek yersiz. Sizler her gün içinden çıkılmaz hal alan trafiğe rağmen ayakta duruyorsunuz. Yerel mekanizmaların ayak bağı olduğu ortamda eksileri sırtlanıyorsunuz. Yerel yönetimler çöp tesisi yapamıyorken sizin bu tesisi yapmanız çok önemli. Bu tesisten umarım ders çıkarırlar" dedi.

ÇEŞME TURİZM PROJESİ İÇİN ÇAĞRI

Çeşme Turizm Projesi için yeniden çağrıda bulunan AK Partili İnan, "Yıllardır kanayan yaramız olan ve hepimizin her yurtdışı seyahatinde sitem ettiği İstanbul aktarması çilesini konuşmamız lazım. Bu durum İzmir gibi devasa sanayi metropolüne yakışmıyor. İzmir ikinci durak konumuna itiliyor. Çeşme Projesi ile biz bu çileyi kökünden bitirmeyi amaçlıyoruz. Bu projeye sadece turizm açısından bakmayın. Çeşme Projesi'nin yaratacağı ekonomik hacim dünyanın en büyük havayolu şirketlerinin rotasını İzmir'e çevirecek. Bu proje ile birlikte dünyayı İzmir'e bağlamayı planlıyoruz. Çeşme Projesi'nin içerisinde Ar-Ge merkezlerimiz de yer alacak. İYTE'nin bilişim vadisi ile devasa projelerden bahsediyoruz. 100 bin gencimize 2 sene içinde iş sağlayacağız. Tüm siyasi partilere çağrıda bulunuyoruz. Gelin destek olun, İzmir için ortak eser üretelim. Bu işin sonunda sanayicilerin kazanmasını arzuluyoruz" diye konuştu.

ALSANCAK LİMANINDA MODERNİZASYON ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

İnan açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi; "Alsancak Limanı'nda Varlık Fonumuzun çalışmalarıyla modernizasyon çalışması başlattık. Alt yapı eksiklerini biliyorsunuz. Bu hamle ile limanımızın depolama kapasitesi artacak. Rıhtımları modern gemilerin yanaşacağı yapıya kavuşturacağız."

KARACE: 2 TESİS VE 7 FABRİKA YOLDA

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace ise, "Arıtma tesisinden çıkan çamuru sanayicilerimizin kullanımına sunacağız. Bu çamuru birtakım bölgelere naklediyorduk. Buralarda depolanıyordu ama bundan sonra bu tip bir şeye gerek kalmayacak. Organize olarak 7 fabrika yapıyoruz. Firmalara kiralamayı planlıyoruz. Tesisimiz de Eylül ayında bitecek. Yeni 2 tesisin ve 7 fabrikamızın açılışını yapmaktan mutluluk duyacağız" dedi.