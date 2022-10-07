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Giriş Tarihi: 7.10.2022 22:02

Bakan Kasaopğlu, Adana'da gençlerle bir araya geldi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Adana'da gerçekleştirilen etkinliklerde gençlerle bir araya geldi.

AA
Bakan Kasaopğlu, Adana’da gençlerle bir araya geldi

Çukurova Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, kentteki temasları kapsamında Muharrem Gülergin Stadı'nda Süper Amatör Ligi açılış maçının başlama vuruşunu yaptı. Kasapoğlu, daha sonra Adana Üniversiteli AK Gençlik ve Genç Liderler Kulübü tarafından Çukurova Üniversitesi Mithat Özsan Amfisi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşması" programına katıldı.

GENÇLERİN SORULARINI YANITLADI

Bir bölümü basına açık olan programda Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle sohbet etti, onların sorularını yanıtladı. Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Çukurova Genç Ofis'te gençlerle de bir araya geldi. Kasapoğlu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililerle kentteki bir büfede dinlendi.

Programının son bölümünde Toros Caddesi'nde bulunan kafelerde vatandaşlarla sohbet eden Bakan Kasapoğlu, vatandaşlara kitap hediye etti.

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Bakan Kasaopğlu, Adana'da gençlerle bir araya geldi
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