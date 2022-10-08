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Giriş Tarihi: 8.10.2022 16:09 Son Güncelleme: 8.10.2022 16:14

Bakan Koca'dan, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencileri için 'ücret' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ilişkin yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Bakan Koca’dan, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5’inci sınıf öğrencileri için ’ücret’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencilerine yapılan ödemelerin asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ilişkin yasa teklifinin Meclis'e sunulduğunu açıkladı.

Bakan Koca, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İntörn Doktorlar ile Diş Hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren torba yasa teklifi Meclis'e sunuldu. İyi haberi sabaha kalmadan siz de arkadaşlarınıza verin.

İntörn hekimlere asgari ücret

TBMM'ye sunulan torba yasada; Tıp ve diş hekimliği fakültelerinde son sınıf olup öğretim üyesi rehberliğinde intörn hekimlik yapan öğrencilere, net asgari ücrete endeksli ödeme yapılacak.

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Bakan Koca'dan, İntörn Doktorlar ve Diş Hekimliği 5'inci sınıf öğrencileri için 'ücret' açıklaması
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