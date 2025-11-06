Bakan Kurum duyurdu: Ataşehir’de kentsel dönüşümü tamamlanan konutlar teslim ediliyor

Çevre, Şehiricilik ve İkilim Değişikliği Bakanı Kurum, NSosyal hesabındaki paylaşımında şunları kaydetti:
"İstanbul'umuzu sağlam ve güvenli yapılara kavuşturmak için çalışıyoruz. Ataşehir'de kentsel dönüşümün en güzel örneklerinden birini gerçekleştirdik. Yarın 3 etaptan oluşan 1442 konut ve 121 iş yerimizi hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyoruz."
Kurum, paylaşımında tamamlanan konut, iş yeri ve yaşam alanlarını gösteren bir videoya da yer verdi.
— Murat KURUM (@murat_kurum) November 6, 2025
pic.twitter.com/QoPZu1THE0