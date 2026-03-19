Bakan Kurum Türkiye’nin uydu kenti İndere’nin esnaflarını paylaştı

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Adıyaman'da uydu kent olarak inşa edilen İndere'de yeni bir yaşam başladı. Emlak Konut GYO, İndere'de 700 futbol sahası büyüklüğüne eş değer 5 milyon metrekare alanda 16 bin 467'si konut, 355'i iş yeri olmak üzere toplam 16 bin 822 ev ve iş yerini inşa etti. Bakan Kurum, ticari hayatın yeniden canlanmaya başladığı bölgede yeni açılan bir iş yerinin görüntülerini ve vatandaşların görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Kurum "Sadece yuvalar değil, ekmek tekneleri de inşa ettik. Adıyaman İndere'de yuvasıyla dükkanıyla yepyeni kocaman bir dünya kurduk" dedi.

"İNDERE UMUDUM OLDU"

İşletme sahibi Sedat Yetkin, depremde iş yerinin yıkıldığını belirterek, "Allah kimseye göstermesin, deprem anında çok kötü şeyler yaşadık. Yer yerinden oynadı burada. Ailemizi kaybettik, sevdiklerimizi kaybettik. Dükkanım da yıkılmıştı ama önce can geliyordu, dükkan aklımıza bile gelmedi. Biz depremden sonra hayata küstük. Daha da düzelmez dedik" dedi. Deprem sonrası yapılan çalışmaları değerlendiren Yetkin, "Başka bir devlet olsa altından kalkamazdı. Zaman geçtikten sonra tekrar kendi düzenimizi kurmaya çalıştık. Şu an burası yaşam alanı olmuş. Her şey var. Bunun en büyük emekçisi devlet büyüklerimiz. Allah onlardan razı olsun" diye konuştu.

"DEVLET BİZLERE HER TÜRLÜ İMKANI SUNUYOR"

Deprem sonrası Adıyaman İndere'de yaşanan büyük dönüşümü anlatan Mehmet Başak ise "Burası büyük dağlık bir alandı. Kayalar parçalandı burada. Binalar yükseldi. İş yerleri açılıyor şu anda. Devletimiz her şeyin daha iyi olabilmesi için her türlü imkanı sunuyor bizlere" dedi. Hacı Muhammed Yetkin ise yeni kurulan yaşam alanının sosyal hayatı da canlandırdığını dile getirerek ''Böyle zor bir zamanda böyle bir yerin açılması gerçekten güzel. Yeni kurulmuş bir şehir. Millet yorgun, bitkin ama böyle bir yerin açılması memleket için güzel'' ifadelerini kullandı.