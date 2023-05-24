Bakan Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı: Tek bir riskli bina bırakmayacağız

Ataşehir Küçükbakkalköy'deki Prestij Caddesi'nde esnafla selamlaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Ardından AK Parti seçim noktasında vatandaşlara hitap eden Kurum, Ataşehirli gençlerin, kadınların geleceğe güvenle bakması için mücadele ettiklerini, aynı anlayışla hizmetleri yapmayı sürdürdüklerini söyledi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ ÜLKENİN BÜYÜMESİ İÇİN 21 YILIR MÜCADELE EDİYOR"

Kurum, milletin 14 Mayıs'taki seçimde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sandıkta güçlü bir destek verdiğini, Erdoğan'ın en yakın rakibine 2,5 milyon oy fark attığını kaydederek, sandığa iradesini yansıtan herkese teşekkürlerini iletti.

Bakan Kurum, "Şimdi 28 Mayıs'ta hep birlikte yeniden sandığa gideceğiz. Bir tarafta bu ülkenin büyümesi, gelişmesi için 21 yıldır mücadele eden Cumhurbaşkanı'mız var. Her alanda ülkemize hizmetleri kazandıran, gecesini gündüzüne katan, havalimanlarıyla, üniversiteleriyle, köprüleriyle, şehir hastaneleriyle, sosyal konutlarıyla birlikte bu ülkeye çağ atlatan AK Partimiz, Cumhur İttifakımız var. Diğer tarafa baktığınızda bu ülkenin geleceğine dair tek bir projesi olmayan Kılıçdaroğlu var." diye konuştu.