Bakan Kurum’dan motosikleti çalınan kadına duygulandıran hediye

"BİLİYORUM Kİ BUNDAN SONRA DEVLETİM BENİM YANIMDA"

Bakan Kurum'un hediye ettiği motosikleti aldığında gözleri dolan Akbulut, çok mutlu olduğunu söyledi. Yeni motosikletin kendisi için çok büyük bir sürpriz olduğunu ifade eden Akbulut, "Çok mutluyum, sevincimi tarif edemiyorum. Yeni motorumun üzerinde oturuyorum şu anda. İnşallah hayırlı olur. Açıkçası böyle bir hediye beklemiyordum. Bana sürpriz oldu. Hayatımda aldığım ilk hediye bu. Daha önce kimseden hediye almadım. Yaş günümü dahi unuttular. Sağ olsun gönüllerine düşmüş, beni görmüşler. Bana bunu layık görmüşler, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese, gönül dostlarına çok teşekkür ediyorum. Nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Şu an sevincimden ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum. Bir haftadır ağlıyorum, gözümde yaş kalmadı. Bundan sonra sayenizde hep güleceğim inşallah. Biliyorum ki bundan sonra devletim benim yanımda. Bundan sonra geceleri rahat uyuyacağım" diye konuştu.