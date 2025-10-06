Bakan Kurum’dan Uzun Çarşı talimatı: Kasımda tamamlansın

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinde ağır yıkıma uğrayan Hatay'da devam eden inşa çalışmalarını yerinde inceledi. Antakya merkez, Uzun Çarşı ve Kemalpaşa Caddesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum'u vatandaşlar alkışlarla ve zılgıtlarla karşıladı. Bir esnaf, "Bu memleket sizi unutmayacak" dedi.Özellikle Uzun Çarşı'daki çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Bakan Kurum'un, kasım ayı içerisinde çalışmaların tamamlanması yönünde talimat verdiği aktarıldı. Yaklaşık 1 yıl önce ihalesi yapılan Tarihi Uzun Çarşı Projesi kapsamında, Meydan ve Kunduracılar Çarşısı'nda 160'ı konut, 1376'sı ticarethaneden oluşan toplam 1536 bağımsız birim inşa ediyor. Tarihi Uzun Çarşı'nın inşasında Hatay'a özgü Yayladağı taşı kullanılıyor.Hatay programı kapsamında Bakan Kurum ayrıca yeni evlerine taşınan depremzede Açıkgöz ailesinin evine de misafir oldu. Sağlık ve huzurla yeni evlerinde oturmalarını temenni eden Kurum, "Allah bir daha o günleri bize yaşatmasın" dedi. 74 yaşındaki ev sahibi Ali Açıkgöz ise "Evler çok iyi, yapanların da eline koluna sağlık. Bir dediğimizi iki etmiyorlar. Devletimize de hükümetimize de Allah zarar ziyan vermesin. Allah başımızdan da eksik etmesin" ifadelerini kullandı.