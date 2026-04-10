Bakan Kurum’un katılımıyla Çorum’da 2 bin 867 konutun sahipleri belli oldu!

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"ne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Törende konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, projenin kentte vatandaşların yuva özlemini gidereceğini belirterek, güvenli ve modern yaşam alanlarının inşa edileceğini vurguladı. Çalgan, "Bu projeyle geleceğe umutla bakan bir toplumun temelleri daha da sağlamlaşıyor" dedi.

BAKAN KURUM: "SÖZÜMÜZÜ HER ZAMAN TUTTUK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise konuşmasında hem Çorum'a yapılan yatırımları hem de Türkiye genelindeki konut hamlesini detaylı şekilde anlattı. Çorum'un köklü bir medeniyet geçmişine sahip olduğunu vurgulayan Kurum, kentte bugüne kadar 61 milyar liralık yatırım yapıldığını, 9 milyar liralık projelerin ise devam ettiğini belirterek, içme suyu projelerinden millet bahçelerine kadar birçok yatırımın hayata geçirildiğini ifade etti. Türkiye genelinde yürütülen sosyal konut çalışmalarına da değinen Kurum, 79 ilde kura çekimlerinin gerçekleştirildiğini ve 403 bin hak sahibinin belirlendiğini söyledi. Çorum'da ise 2 bin 867 konut için kura çekiminin yapıldığını kaydetti.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara da değinen Kurum, 6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir seferberlik başlatıldığını ifade ederek, "Bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanı yeniden ayağa kaldırdık, yüz binlerce konutu tamamladık ve milyonlarca vatandaşımızı evlerine kavuşturduk" dedi. Kurum, bu tecrübenin "Yüzyılın Konut Projesi"ne de yansıdığını belirterek, "En hızlı şekilde temelleri atacağız, iki yıl içinde de anahtar teslimlerini gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"ELEŞTİRİLERE CEVABI SAHADA VERDİK"

Konuşmasında eleştirilere de değinen Bakan Kurum, projelerin sözle değil icraatla hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Bizi eleştirenler oldu, 'yapamazlar' diyenler oldu. Biz cevabı yükselen vinçlerle, gece gündüz çalışan iş makineleriyle ve anahtar teslim törenlerinde mutluluk yaşayan vatandaşlarımızla verdik" ifadelerini kullandı. Kurum ayrıca, şehircilik anlayışının sloganlarla değil planlama ve kararlı iradeyle yürütüldüğünü belirterek, Türkiye'nin artık bölgesinde söz sahibi bir ülke konumuna geldiğini ifade etti. Törene AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmaların ardından İl Müftüsü tarafından dua edildi. Daha sonra Bakan Kurum ve protokol üyelerinin temsili butona basmasıyla kura çekimi gerçekleştirildi ve hak sahipleri tek tek belirlendi.