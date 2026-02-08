Bakan Memişoğlu: "2002'de 18 bin 943 olan nitelikli yatak sayımız bugün 184 bin 198'e çıktı”

Bakan Memişoğlu, birinci basamak sağlık hizmeti sunan tesislerin sayısının 2002 yılından bu yana yaklaşık yüzde 30 arttığını söyledi. Türkiye'de bin 534 hastane olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, 2002 yılında vatandaşlara senede yaklaşık 209 milyon kez sağlık hizmeti verilirken, 2025 yılında ise bu sayının 1 milyarı aştığını ifade etti. Bakan Memişoğlu, tıbbi cihaz sayılarının artması bakımından da Türkiye'de önemli bir gelişim süreci yaşandığını belirtti. 'Koruyan, Geliştiren ve Üreten Sağlık' modeliyle yola çıktıklarını vurgulayan Sağlık Bakanı Memişoğlu, büyükşehir ve diğer şehirler arasında sağlık ihtiyaçları ve beklentileri arasında fark olduğunu belirterek "Onun için sahayı bütün ekiple dolaştık. Bizzat ben 67 ilimize gittim. İnşallah bu sene ortasına kadar bütün illeri bitirmiş olacağız." dedi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütünün zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için proaktif olarak sahaya çıktıklarını, tütünle mücadeleye ilişkin yeni bir mevzuat hazırlığı içerisinde olduklarını söyledi.