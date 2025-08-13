Bakan Memişoğlu duyurdu! Sigaraya karşı mücadele başlıyor: Dumansız Türkiye hedefi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Memişoğlu, şunları söyledi:
SPOR YAPILACAK ALANLAR OLUŞTURULACAK
Milli Eğitim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı bir araya geliyoruz. Okullarla özellikle okul bahçeleriyle ilgili, aynı zamanda da insanların hareketini sağlayacağı alanlar oluşturacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığına hem sporla ilgili faaliyetlerine destek verirken aynı zamanda onlara sağlık anlamında destek vereceğiz. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün öğrenci yurtlarında sağlıkla ilgili hizmet vermemizi sağlatacağız. Birkaç hafta içinde büyük ihtimalle kamuoyuyla paylaşılacak. Hanımefendinin özellikle Emine Hanım'ın da himayelerinde bu çok güzel bir projeye dönüşecek.
DUMANSIZ TÜRKİYE HEDEFİ
İnsanları ALO 171 sigara bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı kilo boy ölçümünde olduğu gibi sahaya çıkıp insanlara sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız. Yüzde 45 erkekler içiyor Türkiye'de. Sigarasız şehir, sigarasız Bakanlık olacak. Elektronik sigara, puf hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Kamu kurumlarına daha gidiyoruz.
RANDEVU SORUNU YOK
Çok büyük oranda göz, plastik cerrahi, onkoloji haricinde randevu sorunumuz yok. Şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor. Alamayan kişiler de kendi aile hekimine giderse o aile hekimi ona randevu alabilir. Aile hekimleri şu anda kendi kontenjanlarının yüzde 20'sini bile kullanmıyor hastanelerde.
SINDIRGI'YA YENİ HASTANE
Hastanelerimizin esasında büyük oranda, yüzde 95'in üzerinde dayanıklı hâle geldi. Dayanıklı olmayanları da yıkım kararı aldıklarımızı da hemen boşaltıyoruz. Güçlendirme gerekecek veya takviye gelecek hastanelerle ilgili yenileme ve yeniden yapım süreçlerimiz devamlı yapılıyor. Sındırgı'da da yeni hastane yapıyoruz. Birkaç hafta içinde yenisini teslim alacağız. İstanbul da dâhil bütün hastanelerimizi depreme dayanıklı hâle getirme çabası içindeyiz ki yüzde 95'in üzerinde getirdik. Hem lojistik anlamında hem sağlık yönetimi anlamında bütün ülkeye İstanbul'a destek verme aşamasında 12-48 saat arasında kendi kendine yetebilir sağlık hizmeti sunar hâle getirdik onları. Afet planlarımızı revize ettik. Özellikle 2019'daki 5.8 depremi ve 'Asrın Felaketi'nden sonra aldığımız tecrübelerle revize ettik bütün planlarımızı.
DENETİMLER ARTACAK
Kantinlerle ilgili Millî Eğitim Bakanlığı ile protokolümüz var. Onlarla ilgili denetimlerimizi daha çok artıracağız. Yani okul kantinlerini Millî Eğitim Bakanlığı da biz de beraber çok daha kaliteli ve uygun hale getireceğiz. Tüm şekerli gıdalarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Tarım Bakanlığımız ile birlikte çalışacağız.
45 YAŞ ÜSTÜ HER KADIN FİLM ÇEKİLMELİ
Aile hekimliğini güçlendirmeye çalışıyoruz. Kim nerede doğru tedaviyi doğru zamanda alacaksa onu organize etmek için yeniden yapılandırıyoruz sağlık sistemini. Örneğin kişi şeker hastası olduğunu bilmiyor, taramada çıkıyor ve biz bu kişileri arıyoruz. Meme kanserleriyle ilgili görüntüleme hizmetimiz var. Sağlıklı hayat merkezlerimizde, KETEM merkezlerimizde çekiliyor. O filmleri okutuyoruz. Onlar da diyelim şüpheli bir alan oluştu. Onu da aynı zamanda hastaneden biz randevu alıyoruz. Onu da organize ediyoruz, orada tedavi ettiriyoruz. Böylece erken kanseri, erken safhada yakalamaya çalışıyoruz. İşte 45 yaş üzerindeki her kadının film çekmesi lazım. 45 yaş üzerindeki her erkeğin ve vatandaşın tarama, kanserle ilgili bağırsak taraması yapması lazım. Rahim kanseriyle ilgili ücretsiz tarama yapıyoruz. HYP dediğimiz aile hekimleri insanları arayıp belli yaş grubundaki insanlara şekeri, tansiyonu, böbrek yetmezliği varsa onların direkt tanısını koyuyor.
YIL SONU BAŞLIYOR
Kas hastalıklarıyla ilgili bir sürü kampanya yapıyorlar. SMA hastalığı da bunlardan biri. Bu ilaç yararı var mı yok mu? Bu ilaçla tedavi olduklarında ne oldu? Bu ilaçlar sonucunda hastalar iyileşti mi iyileşmedi mi? Bilimsel çalışma yapıyoruz. Kamuoyuyla da paylaşacağız. SMA ilaçlarının yerli üretimi ile ilgili olarak ise klinik çalışmalar yıl sonuna doğru başlanacak.
5 İLAÇ DAHA GERİ ÖDEME LİSTESİNDE
Kanser ilaçlarında 5 ilacı ödeme ödemeye aldık. Yani ekstrem birkaç tane ilaç komisyon kararıyla da onlar da insanlarımıza ulaşır hale geliyor. Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu dünyada eşi benzeri görülmemiş hizmet sunuyor.
DÜNYANIN EN YÜKSEK ÜLKELERİNDENİZ
Şu anda Türkiye, canlısından organ veren dünyanın en yüksek ülkelerinden bir tanesi. Yani biz canlıdan alıyoruz. Kısa süre içerisinde ikinci mevzuat çıkmış olacak.
YEŞİL REÇETELİ İLAÇLAR
Memişoğlu, doktorların e-imzasını kopyalanarak Kırıkkale'de yeşil reçeteli ilaç yazıldığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine, "İki tane soruşturma yürütülüyor. Bir tanesi adli soruşturma, biz de idari soruşturmaları yapıyoruz" dedi.