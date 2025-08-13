Bakan Memişoğlu duyurdu! Sigaraya karşı mücadele başlıyor: Dumansız Türkiye hedefi

DUMANSIZ TÜRKİYE HEDEFİ

İnsanları ALO 171 sigara bırakma hattına yönlendirmeye çalışıyoruz. İlaçları veriyoruz. Aynı kilo boy ölçümünde olduğu gibi sahaya çıkıp insanlara sigarayı niye bırakması gerektiğini, nasıl bırakması gerektiğini ve nasıl yardım edeceğimizi anlatacağız. Yüzde 45 erkekler içiyor Türkiye'de. Sigarasız şehir, sigarasız Bakanlık olacak. Elektronik sigara, puf hepsi yasak. Bununla ilgili kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Kamu kurumlarına daha gidiyoruz.

RANDEVU SORUNU YOK

Çok büyük oranda göz, plastik cerrahi, onkoloji haricinde randevu sorunumuz yok. Şu an bir kişi istediği an randevusunu alabiliyor. Alamayan kişiler de kendi aile hekimine giderse o aile hekimi ona randevu alabilir. Aile hekimleri şu anda kendi kontenjanlarının yüzde 20'sini bile kullanmıyor hastanelerde.

SINDIRGI'YA YENİ HASTANE

Hastanelerimizin esasında büyük oranda, yüzde 95'in üzerinde dayanıklı hâle geldi. Dayanıklı olmayanları da yıkım kararı aldıklarımızı da hemen boşaltıyoruz. Güçlendirme gerekecek veya takviye gelecek hastanelerle ilgili yenileme ve yeniden yapım süreçlerimiz devamlı yapılıyor. Sındırgı'da da yeni hastane yapıyoruz. Birkaç hafta içinde yenisini teslim alacağız. İstanbul da dâhil bütün hastanelerimizi depreme dayanıklı hâle getirme çabası içindeyiz ki yüzde 95'in üzerinde getirdik. Hem lojistik anlamında hem sağlık yönetimi anlamında bütün ülkeye İstanbul'a destek verme aşamasında 12-48 saat arasında kendi kendine yetebilir sağlık hizmeti sunar hâle getirdik onları. Afet planlarımızı revize ettik. Özellikle 2019'daki 5.8 depremi ve 'Asrın Felaketi'nden sonra aldığımız tecrübelerle revize ettik bütün planlarımızı.