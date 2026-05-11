Bakan Memişoğlu: Kamu tıbbi cihaz alımlarında yerli üretim oranımızı yüzde 31’in üzerine çıkardık

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 'Stratejiden Dönüşüme, İş Birliğinden Küresel Vizyona' temasıyla düzenlenen 'Tıbbi Cihaz Yönetişim Zirvesi 2.0' programına video konferans sistemi üzerinden katıldı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla sağlığı Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri haline getirmek için çalıştıklarını belirterek "Ülkemizin tecrübesi, yatırım kapasitesi, üretim kapasitesi, insan gücü ile bunlara çok rahatlıkla ulaşacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

"ÜRÜN TAKİP SİSTEMİMİZLE YAKLAŞIK 5,3 MİLYONLUK BİR CİHAZ TAKİBİ YAPABİLİR HALDEYİZ"

'Üreten Sağlık' modeli kapsamında tamamlanan ve devam eden çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Memişoğlu, "Bu adımların bir neticesi olarak kamu tıbbi cihaz alımlarında yüzde 24 olan yerli üretim oranımızı yüzde 31'in üzerine çıkardık. Tıbbi cihaz ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yaklaşık 20 puanlık artışla yüzde 43'e yükselmiş durumda. Şu anda Ürün Takip Sistemimizle yaklaşık 5,3 milyonluk bir cihaz takibi yapabilir haldeyiz" dedi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör