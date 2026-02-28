Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'de ortalama 3 kişiden birinin tütün ve tütün ürünleri kullandığına dikkat çekti. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında buluşan Bakan Memişoğlu, "Hazır ramazandayız, irademizi güçlendirdiğimiz bir aydayız, böyle bir aydayken fırsat bulup bırakmak isteyen arkadaşlarımıza sağlıkçılar olarak yardım edeceğiz. Lütfen gelin sigaralarınızı bırakın. Tütün ürünlerini kullanmayın. Kanser olma oranında yüzde 25 sigara etkili, akciğer kanserinde yüzde 90 etkili. İnsanlar tütün kullanarak göstere göstere sağlığını kaybetmesin. Düzgün beslenerek, hareket ederek sağlığınızı koruyalım. Onun için aile hekimliklerine, sağlıklı hayat merkezlerine gidelim" dedi. Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık alanında dünyaya örnek olduğunu belirterek "Her gün Türkiye'de 3 milyon insanımıza sağlıkçılar olarak dokunuyoruz. Dünya, Türkiye'nin sağlık sistemini örnek almaya çalışıyor. Artık biz sağlık hizmetlerinde dünyanın örnek alınan ülkesiyiz" diye konuştu.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Memişoğlu: Sigarayı bırakmanıza yardım edeceğiz