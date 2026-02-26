Haberler Yaşam Haberleri Bakan Memişoğlu TBMM’de açıkladı: ‘Alo bağımlıyım’ diyen 552 bin kişiye verdik’ hizmet
Giriş Tarihi: 26.02.2026

Bakan Memişoğlu TBMM’de açıkladı: ‘Alo bağımlıyım’ diyen 552 bin kişiye verdik’ hizmet

Bakan Memişoğlu TBMM’de açıkladı: ‘Alo bağımlıyım’ diyen 552 bin kişiye verdik’ hizmet
  • ABONE OL
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bağımlılıkla mücadelede bütüncül rehabilitasyon yaklaşımını güçlendirmek amacıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın destekleriyle İstanbul Sancaktepe Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi'nin hayata geçirildiğini anlattı. Memişoğlu, "50 yaşam villasından oluşan ve 200 yatak kapasitesine sahip bu merkezde uyuşturucu madde, alkol, tütün, kumar ve dijital bağımlılıklara yönelik hizmetler tek çatı altında sunulmaktadır. Bu model, bireylerin yeniden toplumsal yaşama kazandırılmasını hedeflemektedir" dedi. Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde psiko-sosyal danışmanlık, sigara bırakma danışmanlığı ve bağımlılıkla mücadele danışmanlığı hizmetleri sunulduğunu da kaydeden Memişoğlu, şöyle konuştu: "Madde bağımlılığı alanında danışmanlık hizmeti sunan ALO 191 Danışma Hattı aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık 552 bin danışmanlık hizmeti verilmiştir."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Memişoğlu TBMM’de açıkladı: ‘Alo bağımlıyım’ diyen 552 bin kişiye verdik’ hizmet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz