Bakan Memişoğlu ve Bakan Bak, Ankara’da Rize Günleri’ne katıldı!

Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Rize Günleri, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın açılış konuşmaları ile başladı. Son 24 yıldır Türkiye'nin dünyada sözü geçen bur ülke haline geldiğini ifade eden, Memişoğlu, "Son 24 yılda ülkemizi dünyada söz sahibi hakkına getirmiş Cumhurbaşkanımızın bir Rize'li olarak gece gündüz çalışmasına şahit olan biri olarak yeşil ve beyazı görmek heyecanlandırıyor. Böyle bir toplantıda dumansız hava sahası, organ bağışı ve toplumun geleceğine ilişkin birçok konuyu bir araya getirip böyle bir toplantıda yer vermek bize nasip oldu. Sağlığımızın kıymetini bilmemiz gerekir. Sigarayı bırakalım, içelim Rize çayı" dedi.

BAK: "SPOR YATIRIMLARINA DEVAM EDİYORUZ"

Rize'de spor adına birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Bakan Bak, "Rize'de spor adına bütün ilçelerimize pek çok yatırım gerçekleştirdik yapmaya da devam ediyoruz. Şuan da Rize'ye en donanımlı spor salonunu yapıyoruz. Bütün ilçelerin taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Rize'nin her yerine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Rize spor şehri olmaya aday. Kaçkar Dağında bir yarışma yaptık. Dünya Kar motoru yarışmaları yaptık. Türkiye'nin dört bir yanında yatırım yapıyoruz. Türkiye genelinde yurtlarımızda 1 milyon öğrencimiz var. Yatırımların yanı sıra burslar sağlanıyor. Bölgemizde savaşlar varken Türkiye'ye Formula 1 getirildi. 20 Mayıs'ta da UEFA finali Türkiye'de yapılacak. Biz büyüyen gelişen Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAKANLAR PEDAL ÇEVİRDİ

Ankara Rize Günleri'nin açılışı, "Pedallar Rize İçin Dönüyor" sloganıyla düzenlenen EtapRize Bisiklet Turu ile gerçekleştirildi. Turda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'da pedal çevirdi.

SPORUN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bisiklet turunun ardından konuşan Memişoğlu, sporun önemine ve dikkat çekerek, "Bisikletimizi sürdük. Burada sağlık hizmetleri alanında dumansız hava sahası oluşturuldu" dedi. Bakan Bak ise sporun tabana yayılmasının önemli olduğunu, bisikletin ise önemli bir spor olduğunun altını çizerek, "Bizim gençlerimizi ve geleceğimizi etkileyen bir tehlike var obezite. Biz spor yapmaya devam etmeliyiz. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Spor, kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan bizleri uzak tutar. Bugün hemşehrilerimizi Ankara'da misafir edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Bak ayrıca açıklamalar sonrası Atmaca kuşu ile poz verdi.

RİZE MUTFAĞI ZİYARETÇİLERE SUNULDU

10 Mayıs tarihine kadar sürecek Rize Günleri Muhlama, laz böreği, hamsili pilav ve Rize'ye özgü birçok Coğrafi İşaretli yöresel lezzet "Gastro Rize" konseptiyle ziyaretçilere sunuldu. Gastronomi gösterileri, tadım alanları ve yöresel ürün stantlarıyla Rize mutfağı ilk misafirlerini ağırladı.

KATILAMAYANLAR TELGRAF GÖNDERDİ

Açılış programına katılamayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin programa telgraf gönderirken, Rize Günleri programının etkili olacağını belirttiler.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör