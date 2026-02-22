Bakan Murat Kurum duyurdu: Kura maratonunda sona doğru!

"Kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz" diyen Bakan Kurum, bugüne kadar 69 şehirde 312 bin 290 hak sahibinin belirlendiğini duyurdu.

69 İLDE 312 BİN 290 HAK SAHİBİ BELİRLENDİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen dev projede kura süreci 29 Aralık 2025'te başladı. Son olarak Bursa'da 17 bin 225 konutun hak sahipleri belirlenirken, toplamda 69 ilde 312 bin 290 vatandaşın ev hayali gerçeğe dönüştü. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Milletimizi ev sahibi yapacak 500 bin sosyal konut projemizin kura çekim aşamasında sona yaklaşıyoruz. Bu hafta 6 şehrimizde daha kura heyecanı yaşayacağız. Kura törenlerimiz biter bitmez temelleri hızla atacağız. İlk anahtarları 2027 Mart ayında teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

BU HAFTA 6 İLDE KURA HEYECANI

23 Şubat – 1 Mart haftasında toplam 19 bin 543 konutun daha hak sahipleri belli olacak. İşte il il kura takvimi: 24 Şubat Salı: Uşak – 2 bin 558 konut, 25 Şubat Çarşamba: Isparta – 2 bin 889 konut, 26 Şubat Perşembe: Burdur – 2 bin 206 konut 27 Şubat Cuma: Edirne – 2 bin 530 konut, 27 Şubat Cuma: Denizli – 6 bin 370 konut, 27 Şubat Cuma: Osmaniye – 2 bin 990 konut. Bu haftaki çekilişlerin ardından 75 ilde toplam 331 bin 833 konut için kura süreci tamamlanmış olacak.

500 MAHALLE KONAĞI GELİYOR

Projeyle sadece konut değil, sosyal yaşam alanları da inşa edilecek. 500 mahalle konağında anaokulu, aile sağlık merkezi, spor salonu, taziye evi ve misafirhane gibi donatılar yer alacak. Türkiye'nin en büyük sosyal konut hamlesinde artık geri sayım başladı. Kura törenlerinin tamamlanmasının ardından temeller hızla atılacak, yüz binlerce aile yeni yuvalarına kavuşacak.