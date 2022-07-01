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Giriş Tarihi: 1.7.2022 16:19 Son Güncelleme: 1.7.2022 16:35

Bakan Nebati, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Bakan Nebati, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Bakan Nebati, yüreği evlat hasretiyle yanan ve 1033 gündür mücadelelerini devam ettiren tüm Diyarbakır annelerini saygıyla selamladığını söyledi.

Terör örgütü tarafından zorla ya da kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbeti başlatan Diyarbakır annelerinin eylemi 1033'üncü gününde devam etti. Bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, evlat mücadelesi veren anneleri ziyaret etti.

Annelere kırmızı karanfil vererek, aileleri tek tek dinleyen Bakan Nebati, tüm anne ve babaların en kısa sürüde çocuklarına kavuşacağı inancında olduğunu söyledi.

Bakan Nebati, yüreği evlat hasretiyle yanan ve 1033 gündür mücadelelerini sürdüren tüm Diyarbakır annelerini saygıyla selamladığını belirterek, "Evlatlarına inşallah bir an evvel kavuşmalarını da yüce Mevladan niyaz ediyorum terörün hiçbir türlüsü asla kabul edemez asla meşru görülemez. Kadınlar, kadınlarımız Güneydoğulu kadınlarımız bir şeyi çok iyi bilirler onlara yazılmış hayat değil kendi fıtratlarında ve geleneklerimizde bu topraklardan fışkıran medeniyetimizle hareket ederler ve bu bölgenin çok önemli bir özelliğidir kadın erkeği yüceltir erkek kadını başının tacı yapar. Böylesine güçlü ve inancına medeniyetine bir çınardan daha güçlü bir şekilde duran duruşunu gösteren kadınlarımızı saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

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Bakan Nebati, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
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