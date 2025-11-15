Bakan Osman Aşkın Bak kahraman şehidin cenaze törenine katıldı: "Hiçbir zaman yalnız değilsiniz"

Cenaze törenine katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehidin ailesiyle yakından ilgilendi.

Taziye sırasında baba Ünal Aykut'un elini tutan Bakan Bak, "Devlet her zaman burada, yanınızda. Hiçbir zaman yalnız değilsiniz" diyerek destek mesajı verdi.

Şehit babasıyla uzun süre görüşen Bakan Aşkın Bak, acılı aileye sabır dilerken, "Şehidimiz milletimizin evladıdır. Bu topraklar onların fedakârlığıyla ayakta. Devletimiz, aziz şehitlerimizin emanetlerinin daima yanındadır" ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine binlerce vatandaşın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve askeri yetkililer de katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu törende, şehidin ailesine gösterilen ilgi ve verilen destek, acılı yürekleri bir nebze olsun teselli etti.