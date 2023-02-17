Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Deprem bölgesinde eğitim ne zaman başlayacak? Bakan Özer salı gününü işaret etti
Giriş Tarihi: 17.2.2023 14:30 Son Güncelleme: 17.2.2023 14:53

Son dakika: Deprem bölgesinde eğitim ne zaman başlayacak? Bakan Özer salı gününü işaret etti

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde eğitim-öğretime ara verilmişti. Milli Eğitim Bakanlığı, 71 ilde 20 Şubat Pazartesi günü eğitim-öğretimin başlayacağı açıklanırken, "Deprem bölgesinde eğitim ne zaman başlayacak?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Bakan Özer, salı gününü işaret ederek önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Deprem bölgesinde eğitim ne zaman başlayacak? Bakan Özer salı gününü işaret etti

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da eğitim-öğretime ara verilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 il için 20 Şubat'ı, afet bölgesi için ise 1 Mart'ı işaret etmişti. Bakan Özer daha sonra yaptığı açıklamada ise tarihin net olmadığını ifade etmişti. Peki deprem bölgesinde eğitim ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yapan Bakan Özer, salı gününü işaret etti. İşte o detaylar...

DEPREM BÖLGESİNDE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bakan Özer, "Şu anda 465 bin vatandaşımıza barınma imkanı sağlıyoruz. Pazartesi 71 ilde eğitime başlıyoruz. 10 ilde eğitime ne zaman başlanacağını salı günü açıklayacağız. Şu ana kadar 35 bin 24 öğrenci diğer illerde nakillerini aldırdı.

Artık milli eğitim bakanlığı tüm imkanlarla yurtlara gelip öğrenci nakillerini otomatik olarak alacak. Deprem bölgesindeki 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerimin tüm ders kitaplarını bastırdık. Önümüzdeki günlerde dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Deprem bölgesinde eğitim ne zaman başlayacak? Bakan Özer salı gününü işaret etti
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