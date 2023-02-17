Son dakika: Deprem bölgesinde eğitim ne zaman başlayacak? Bakan Özer salı gününü işaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 71 il için 20 Şubat'ı, afet bölgesi için ise 1 Mart'ı işaret etmişti. Bakan Özer daha sonra yaptığı açıklamada ise tarihin net olmadığını ifade etmişti. Peki deprem bölgesinde eğitim ne zaman başlayacak? Konuyla ilgili yeni bir açıklama daha yapan Bakan Özer, salı gününü işaret etti. İşte o detaylar...