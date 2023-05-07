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Giriş Tarihi: 7.5.2023 12:41 Son Güncelleme: 7.5.2023 12:52

Bakan Özer açıkladı: Eğitime seçim arası ve 45 bin öğretmen ataması!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız" diye konuştu.

AA
Bakan Özer açıkladı: Eğitime seçim arası ve 45 bin öğretmen ataması!

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, şöyle konuştu:

Vatandaşlarımızda son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'ye verilen hizmetlerin yansımalarını görmekten mutluluk duyuyorum. Vatandaşlarımızın büyük teveccühü var, bunu görüyoruz. 1. turda bu iş bitecek. Hiçbir sıkıntı olmadan Sayın Cumhurbaşkanımızın başarısıyla neticelenecek. Sahada bunu görüyorum.

EĞİTİME SEÇİM ARASI

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ertesi günü eğitim öğretime 1 gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız.

Türkiye kendi ülkesinin menfaatlerine sahip çıkmaya başladığı için rakip oldu. Türkiye artık kendi istikametini belirleyen bir ülke.

45 BİN ATAMA

Engelli öğretmen atamasında atanamayan öğretmenlerimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatıyla atandılar. 4 bine yakın engelli öğretmen ataması gerçekleştirildi. 45 bin öğretmen atamasını da yarın gerçekleştireceğiz. Ağırlığı deprem bölgesine vereceğiz.

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Bakan Özer açıkladı: Eğitime seçim arası ve 45 bin öğretmen ataması!
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