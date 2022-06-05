Haberler Yaşam Haberleri Bakan Özer Koordinasyon Merkezi'nde: Ankara'da LGS heyecanı!
Giriş Tarihi: 5.6.2022 11:12 Son Güncelleme: 5.6.2022 11:13

Bakan Özer Koordinasyon Merkezi'nde: Ankara'da LGS heyecanı!

DHA
Bakan Özer Koordinasyon Merkezi’nde: Ankara’da LGS heyecanı!

Ankara'da LGS heyecanı yaşanıyor... Milli Eğitim Bakanı Özer, sınavı Koordinasyon Merkezi'nde takip ediyor...

Başkent Ankara'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8'inci sınıf öğrencilerine uygulanan merkezi sınava giren öğrenciler ve aileleri, saat 09.30'da başlayan sınavın heyecanını yaşadı. LGS kapsamında uygulanan merkezi sınavın ilk oturumu için Çankaya ilçesindeki Ayten Şaban Diri Ortaokulu'na öğrenciler ve aileleri erken saatlerde geldi.

Güvenlik kontrollerinden geçen çocuklar, sınav saatinin gelmesiyle okuldaki yerlerine geçti. Ailelerin de heyecanlı bekleyişi başladı. Anne ve babalar, çocuklarının başarısı için dualar etti.

Saat 09.30'da başlayan oturum 75 dakika sürecek, sınavın 80 dakikalık 2'nci oturumu ise 11.30'da başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de MEB Sınav Koordinasyon Merkezi'ne gelip çalışmaları inceledi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Özer Koordinasyon Merkezi'nde: Ankara'da LGS heyecanı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA