Haberler Yaşam Haberleri Bakan Özer: Öğretmenlik artık kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek
Giriş Tarihi: 24.11.2021 14:22

Bakan Özer: Öğretmenlik artık kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek

DHA
Bakan Özer: Öğretmenlik artık kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara Gölbaşı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, "Türkiye eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerimiz kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklardır. Öğretmenlik meslek kanunu sayesine öğretmenlik artık bir kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek; adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları değişim temelli bir kariyer sistemi çerçevesinde değerlendirilebilme imkanına kavuşacaktır" ifadelerini kullandı...

Milli Eğitim Bakanı Özer, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, 81 ilden gelen öğretmenlerle Ankara'daki Gölbaşı Vilayetler Evi'nde bir araya geldi. Bakan Özer, öğretmenlere teşekkür ederek, "Değerli öğretmenlerimiz bizim medeniyetimiz, öğretmenlerini hiçbir zaman eğitimin teknik bir unsuru olarak görmez. Bizim medeniyetimizde öğretmenler her daim eğitimin asli unsuru olmuştur. Pandemi süreci, öğretmenlerin misyonlarının hayati olduğunu çok daha iyi anlamamızı sağladı. Öğretmen rehberdir, ilham kaynağıdır. Hepsinin ötesinde öğrencinin hayatında örnek aldığı kişidir. Sizler hazırlıksız yakalandığımız pandemi sürecinde büyük bir azim ile görevlerinizi yerine getirdiniz. Geleceğin inşasında en değerli sermayemiz olan çocuklarımıza bitmeyen azminiz, insani ve vicdani değerleriniz ile büyük bir örnek oldunuz. Bundan sonra da ülkemizin umudu çocuklarımızın ilham kaynağı olmaya devam edeceksiniz. Bizler de bu süreçte sizlerin en büyük destekçiniz olacağız" diye konuştu.

'BİR KARİYER MESLEĞİ OLARAK TANIMLANABİLECEK'

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün akşam hazırlıkları tamamlanan 'Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun yakın zamanda TBMM'ye sunulacağı müjdesini verdiğini söyleyerek, "Bu düzenleme sayesinde, Türkiye eğitim tarihinde ilk kez öğretmenlerimiz kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşmuş olacaklardır. Öğretmenlik meslek kanunu sayesine öğretmenlik artık bir kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek; adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve baş öğretmenliğin hakları, görevleri ve sorumlulukları değişim temelli bir kariyer sistemi çerçevesinde değerlendirilebilme imkanına kavuşacaktır. 3600 ek gösterge ile birlikte yeni düzenlemenin şimdiden öğretmen camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımız için gösterdiğiniz gayret, ilgi ve sabır için teşekkür ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum, şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnet ile anıyorum" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Asgari ücret milyonların cebine yansıyacak! Asgari ücret yüzde 30 artarsa AGİ 348 lira olacak
Meteoroloji'den 27 il için sarı uyarı! Sağanak ve kar geliyor
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022'de bir ilk yaşanacak: İşçi ve işverenler dikkat! Asgari ücret için resmi açıklama geldi
Altın gram fiyatı için rekor üstüne rekor! Altın fiyatları yükselişini sürdürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 24 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri: 2021 En Güzel, Anlamlı, Resimli Öğretmenler Günü mesajı ve kutlama sözleri
Son dakika: Derbi sonrası Vitor Pereira'ya olay sözler! "Fenerbahçe'de bundan sonra sadece..."
Türkiye-BAE görüşmesi dünya basınında: Yatırım hacmi manşetlere taşındı
Ünlü ekonomist Robin Brooks, TL'ye karşı yapılan manipülasyonu gözler önüne serdi
Son dakika: Olympiakos Başkanı Marinakis'ten flaş Fenerbahçe kararı
28 Şubat’ın başörtüsü mağdurlarından Kılıçdaroğlu'na tepki! Yıllarımızı hayallerimizi çaldılar helalleşmeyiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Özer: Öğretmenlik artık kariyer mesleği olarak tanımlanabilecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA