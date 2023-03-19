Bakan Özer’den atama ve tayip açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde görev yapan 102'si idari personel, 3 bin 995'i de öğretmen olmak üzere 4 bin 97 personelin yer değişikliği talebi üzerine başka illere nakledildiğini duyurdu.

Bakan Özer, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Afet bölgemizden diğer illere tayin talep eden 4 bin 97 personelimizin nakil işlemlerini sağladık. Eğitim ailemizin dayanışma ruhuyla güzel günleri beraber inşa edeceğiz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nca mazerete bağlı olarak yılda 2 kez yapılan yer değişikliği hakkının bu yıl deprem nedeniyle 3'e çıkarıldığı hatırlatılarak, "Mazerete bağlı yer değişikliği hakkı, olağanüstü hal ilan edilen bölgede yer alan illerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı görev yapan sözleşmeli/kadrolu öğretmen ve diğer personeli kapsıyor" denildi.



