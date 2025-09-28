Bakan Şimşek, Batman’da konuştu; "Batman 7-10 yıl içinde büyükşehir olacak"

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Şimşek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp ile görüşerek kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN BULVARI AÇILDI

Ziyaretin ardından yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Törene; Vali Canalp, Bakan yardımcıları Abdullah Erdem Cantimür ve Zekeriya Kaya, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Açılış sonrası Bakan Şimşek, Togg'un T10X modeliyle yeni bulvarda direksiyon başına geçti.

Törende konuşan Bakan Şimşek, Batman'ın güçlü bir kalkınma ivmesi yakaladığını vurgulayarak, "Batman'ımız muhtemelen 7 ila 10 yıl içerisinde, bu gidişle büyükşehir olacak. Büyükşehir demek; büyümek demek, gelişmek demek. Şu anda inşa halinde ve planlama evresinde birçok organize sanayi bölgesi var. Dolayısıyla ilimizin kent merkezi çok hızlı gelişiyor ve kalkınıyor" dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın önemine dikkat çeken Şimşek, yeni yol sayesinde ağır tonajlı araçların şehir merkezine girmeden Diyarbakır yoluna bağlanacağını belirtti. Şimşek, "Bu proje ile hem trafik rahatlayacak, hem yakıttan tasarruf sağlanacak hem de hava kirliliği azalacak" dedi. Bakan Şimşek, temaslarının devamında Silvan kara yolundaki Batman Çayı Islahı 4'üncü kısım başlama törenine de katıldı. Burada da yetkililerden bilgi alan Şimşek, Batman'ın altyapı ve çevre yatırımlarıyla birlikte daha modern bir şehir kimliğine kavuşacağını ifade etti.