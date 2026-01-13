Bakan Tekin: Eğitim cephesinde, merhamet ve aidiyet duygusunun güçlendiği bir ortam kılmaya gayret ediyoruz

Bakan Tekin, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, daralan demografik yapı, kırılganlaşan aile bağları ve çocukların alışkanlıklarını şekillendiren dijital dünyanın ortaya çıkardığı etkilere dikkati çekti.

Böyle bir tabloda eğitimin aileden bağımsız işleyen bir hizmet olarak düşünülemeyeceğini, aile güçlenmeden okulun gösterdiği gayretin tam karşılığını bulmasının mümkün olmadığını söyleyen Tekin, "Okul, aileyle aynı istikamete bakmadan da çocuğun dünyasında kalıcı bir değişim üretmek mümkün değil. Biz eğitim cephesinde, okullarımızda çocukların kendini emniyette ve kıymetli hissedeceği, merhamet ve aidiyet duygusunun güçlendiği bir ortam kılmaya, aileyi onaran bir dil ve eğitim için paydaşlarımızla birlikte katkı sunmaya gayret ediyoruz." diye konuştu.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezine aile bağlarının güçlendirilmesini koyduklarını belirterek, "Okullarımızda 'Türk Toplumunda Aile' başlığıyla bir seçmeli ders de koyduk. Bakanlık olarak aileyi eğitimin asli ortağı olarak kabul eden bir çizgi izlemeye devam ediyoruz." dedi.

Başlattıkları Aile Okulu Programı ile anne, babaların çocuklarıyla birlikte öğrenebildiği, ebeveynlik tecrübesini öğretmenlerle ve uzmanlarla istişare edebildiği bir zemin kurduklarını dile getiren Tekin, EBA ve TRT EBA üzerinden ailelere yönelik kısa ebeveyn bültenleri ve rehberlik içeriklerini artırarak, anne, babanın da çocukla aynı değerlere sahip olmasını önemsediklerini ifade etti.