Bakan Tekin: “Fedakârlığı sanatla öğretiyoruz”

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kim Var" projesi kapsamında, Nevşehir Şehit Demet Sezen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından anlamlı bir konser düzenlendi. Etkinlik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre Merkezi Karavezir Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Konser öncesinde öğrencilere hitap eden Bakan Yusuf Tekin, geçtiğimiz yıl uygulamaya konulan Türkiye Maarif Modeli hakkında bilgi verdi.

"Bu akşam Maarif Modeli'nin iki boyutunu sahnede göreceğiz. Sayın milletvekilimiz Yücel Bey bu süreçte bizlere büyük destek veriyor, kendisine teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza vatan sevgisini, inancı ve fedakârlığı sanatla anlatmak istiyoruz. Çünkü sanat, duygunun, aidiyetin ve birliğin en güçlü dilidir." diye konuştu.

Bakan Tekin, Türkiye'nin genç kuşaklarını hem kültürel hem de ahlaki değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Bizim eğitim anlayışımızda sadece bilgi değil, karakter inşası da vardır. Gençlerimiz sanatla, kültürle ve değerlerle yoğruldukça Türkiye'nin geleceği daha da sağlam temeller üzerine kurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Konseri, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Nevşehir Valisi Ali Fidan, NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, Nevşehir Milletvekilleri, Belediye Başkanı Rasim Arı, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci ilgiyle izledi. Koro ve Orkestra Şefi Ufuk Utku Avşar yönetiminde sahneye çıkan öğrenciler, "Şarkımız Bizim", "Utansın", "Sakarya Türküsü", "Mansur", "Kaldırımlar", "İsmailce", "İslam'ın Son Ordusu" ve "Hürriyet Marşı" gibi sekiz eseri seslendirdi. Programda, müzik bölümünden 32, tiyatro bölümünden 11 olmak üzere toplam 43 öğrenci yer aldı. Duygu yüklü performanslar, salonu dolduran izleyicilerden uzun süre alkış aldı.