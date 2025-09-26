Bakan Tekin Gaziantep’te konuştu: Çağa ve teknik imkanlara uygun müfredat yaptık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çeşitli program ve toplantılara katılmak için sabah erken saatlerde Gaziantep'e geldi. Gaziantep temasları kapsamında ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Yusuf Tekin, bir süre Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleriyle konuştuktan sonra "1. Grup İlçe Millî Eğitim Müdürleri Toplantısı"na katıldı.

Toplantıda konuşan Tekin, eğitimin çok farklı fikirlerin olabildiği bir alan olduğuna dikkat çekerek bu konuda birliği tesis etme gayretinde olduklarını belirtti. Öğretmenleri yol arkadaşı olarak gördüğünü belirten Tekin, "Bir evde anne-baba dahi çocuklarının eğitimi konusunda farklı görüş ayrılıkları yaşayabiliyor. Dolayısıyla 86 milyon vatandaşımızın her birinin eğitim ve öğretimle ilgili çok farklı düşünceleri olacak. İşin ilginç yanı ise herkes kendi düşüncesini mutlak doğru olarak ifade edecek. Hal böyle olunca ortada 86 milyon farklı doğru olduğunu düşünebileceğimiz uygulama ya da politika önerisi olacak. Yaptığımız hiçbir iş bir başkası tarafından belki tasvip edilmeyecek, belki de istediğimiz şekilde değerlendirilmeyecek. O yüzden zor bir mücadelenin içerisindeyiz" dedi.

Konuşmasında FETÖ ile mücadeleye de yer veren Bakan Tekin, "17-25 Aralık'ta meselenin okullar ve eğitim sistemi ya da dershaneler olmadığı meselenin bir grup terör örgütü mensubunun ülkeyi ele geçirmeye çalıştığı aşikar olunca biraz bizim üzerimizden toplumun tamamının içerisine dahil olduğu bir hal aldı mücadele. Dolayısıyla biz böyle bir dönemde birlikte mücadele ettik" diye konuştu.

ÇAĞA UYGUN MÜFREDAT YAPTIK

Şahinbey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gaziler Diyarından Şehitler Diyarına Bilgilendirme Toplantısı"na da katılan Tekin, müfredatı yenilediklerini belirterek, "Sizlerin içinde yaşadığınız çağa ve teknik imkanlara uygun bir müfredat yapmamız gerekiyordu. Çünkü bütün dünya bunu yaptı. Bizim de dünyadaki eğitim teknolojilerindeki bu değişikliklere ayak uydurmak için bir şeyler yapmamız ve müfredatımızı ona göre revize etmemiz gerekiyordu. Bunu yaptık. Ne oldu şimdi? Biz size bilgi vermek yerine, bilgiyi beceriye dönüştürecek bir alan oluşturduk. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile okullarda eriştiğiniz bilgiyi toplumsal hayatta nasıl kullanacağınızı öğretmeye çalışıyoruz. Eskiden bilgiye erişmek sınırlı olduğu için, sadece okullarda bilgiye erişme imkanınız vardı ve bu nedenle ne bulduysak sizin müfredatınıza koymuşuz. Sizin müfredatınız bazı derslerde üniversitelerde okutulan içeriklere neredeyse denk geliyordu. Müfredatınızı hafiflettik. Yaklaşık olarak, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimi alan arkadaşlarımızın müfredatı, diğerlerine göre ortalama yüzde 30 daha hafif. Biraz daha azalttık. Biz, çocuklarımızın bu ülkenin vatandaşı olmaktan, milletinin değerlerinden gurur duyan ve bu değerleri koruyan, atalarının ve dedelerinin mirasına sahip çıkan bir kuşak olarak yetişmesini istiyoruz. Dolayısıyla milli ve manevi değerlerimizi müfredatımıza yerleştirdik" dedi.

ERDEMOĞLU AİLESİ 96 DERSLİKLİ 3 OKUL YAPTI

Çeşitli etkinliklere katılan ve bazı okulları ziyaret eden Bakan Tekin, Erdemoğlu grubu tarafından yaptırılan 32'er derslikli Merinos İbrahim Erdemoğlu Anadolu Lisesi, Nigar Erdemoğlu Orta Okulu ile Bedia Mehmet Zeki Zorkirişçi İlk Okulu'nun açılışına katıldı. Bakan Tekin, daha önce de Gaziantep ve Adıyaman başta olmak üzere bazı illerde okullar yaptıran Erdemoğlu ailesine eğitime verdikleri önem katkılar nedeniyle teşekkür ederek açılış kurdelesini kesti.