Bakan Tekin: “MAARİF Modeli, milli birliğimizin teminatı”

Milli Eğitim Bakanı Tekin, uzun yıllar boyunca sınav merkezli hale gelen eğitim sisteminin gerçek amacından uzaklaştığını belirterek, "Biz, adaletin, barışın ve insanlığın evrensel değerlerini esas alan bir müfredat anlayışıyla ilerliyoruz. Bu çerçevede Alevi-Bektaşi inanç ve kültürünü de programımıza dahil ettik. Çocuklarımız bu değerleri tanıyarak, anlayarak büyüyecekler." ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli tarafından Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe edilen arsa üzerine inşa edilen Horasan Erenleri Dergahı ve Cemevi'nin birinci etabı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış töreninde konuşan Bakan Tekin, geçen yıl uygulamaya konulan Maarif Modeli hakkında bilgi verirken, "Maarif Modeli, milli birlik anlayışının teminatıdır. Bu modelle birlikte, sadece bilgiye değil; kültüre, değerlere ve kimliğe dayalı bir eğitim anlayışını benimsiyoruz." dedi. Cumhur İttifakı'na da değinen Tekin, "Cumhur İttifakı bu coğrafyanın sigortasıdır. Bu birliktelik, Anadolu'nun irfanından ve köklü kültüründen beslenmektedir. Bu anlayışı hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"BU ESER, CUMHUR İTTİFAKI'NIN ALEVİ TOPLUMUNA ARMAĞANIDIR"

Törende konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, açılışı yapılan cemevinin Cumhur İttifakı'nın birlik ve kardeşlik anlayışının bir yansıması olduğunu vurguladı. "Hızır yoldaşınız olsun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdim." diyerek sözlerine başlayan Yıldırım, "Biz buraya siyaset yapmaya değil, canlara hizmet etmeye geldik. Alevi toplumunun inançlarını yaşaması, Ehlibeyt sevgisini ve 12 İmam inancını yaşatması bizim için önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yapının Türkiye'nin en büyük cemevlerinden biri olduğunu belirten Yıldırım, "Bu eserin mimarı Cumhur İttifakı'dır. Cemevimizi Alevi-Bektaşi toplumuna armağan ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de teşekkür eden Yıldırım, "Sayın Bakanımız ders kitaplarında 'Orta Asya' yerine 'Türkistan' ifadesinin kullanılmasını sağlayarak tarihimizin öz adını yeniden kazandırmıştır." sözleriyle takdirlerini iletti.

"BU DERGAH, KARDEŞLİĞİMİZİN VE İNANÇ ZENGİNLİĞİMİZİN SİMGESİDİR"

Törende konuşan Nevşehir Valisi Ali Fidan, Hacı Bektaş Veli'nin insanlığa miras bıraktığı hoşgörü ve kardeşlik anlayışına vurgu yaptı. "Horasan'dan bu topraklara İslam'ın nurunu taşıyan aziz erenlerin huzurunda, birliğin ve kardeşliğin nişanesi Hacıbektaş'a hoş geldiniz." diyen Fidan, "Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin 'İncinsen de incitme', 'Gelin canlar bir olalım' anlayışı, bugün de insanlığa ışık tutmaktadır." ifadelerini kullandı. Fidan, "Bu dergah ve cemevi, Türk milletinin inanç çeşitliliğini, kardeşliğini ve birliğini temsil eden önemli bir sembol olacaktır. Başta Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız olmak üzere tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

YOĞUN KATILIM

Horasan Erenleri Dergahı ve Cemevi'nin açılışına, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, MHP Genel Başkan Yardımcıları İsmail Özdemir ve Yaşar Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Nevşehir Valisi Ali Fidan, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, milletvekilleri, belediye başkanları, Alevi-Bektaşi dedeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.