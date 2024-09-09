Bakan Tekin'den "Narin Güran" açıklaması: Olayın faillerinin adalet önünde hesap vereceğine inanıyorum

Son dakika haberleri: Yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in konuşmasından öne çıkanlar:

NARİN GÜRAN AÇIKLAMASI

Bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden Narin kızımız aynı zamanda bir öğrencimiz. Ben en yakın zamanda olayın faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğini inanıyorum. Narin'i seven herkese başsağlığı diliyorum. Bu tarz olayların bir daha olmamasını diliyorum.

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