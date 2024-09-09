Haberler Yaşam Haberleri Bakan Tekin'den "Narin Güran" açıklaması: Olayın faillerinin adalet önünde hesap vereceğine inanıyorum
Giriş Tarihi: 9.9.2024 09:46 Son Güncelleme: 9.9.2024 09:48

Bakan Tekin'den "Narin Güran" açıklaması: Olayın faillerinin adalet önünde hesap vereceğine inanıyorum

Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Arjantin İlkokulu'nda 2024- 2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden Narin kızımız aynı zamanda bir öğrencimiz. Ben en yakın zamanda olayın faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğini inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin’den Narin Güran açıklaması: Olayın faillerinin adalet önünde hesap vereceğine inanıyorum

Son dakika haberleri: Yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in konuşmasından öne çıkanlar:

NARİN GÜRAN AÇIKLAMASI

Bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden Narin kızımız aynı zamanda bir öğrencimiz. Ben en yakın zamanda olayın faillerinin hukuk ve adalet önünde hesap vereceğini inanıyorum. Narin'i seven herkese başsağlığı diliyorum. Bu tarz olayların bir daha olmamasını diliyorum.

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Bakan Tekin'den "Narin Güran" açıklaması: Olayın faillerinin adalet önünde hesap vereceğine inanıyorum
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