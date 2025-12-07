Bakan Tunç: 2 Milyon 2 Bin 488 dosya uzlaşma ile sonuçlandı

Uzlaştırma uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesindeki hedefler doğrultusunda alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

BAŞARI ORANI YÜZDE 83

Uzlaştırma uygulamasının toplumsal barışa doğrudan katkı sağlayan onarıcı bir adalet kültürü olarak değerlendiren Bakan Tunç, "Uzlaştırma uygulamasıyla 1 Ocak 2017'den bugüne kadar müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488'ini uzlaşma ile sonuçlandırdık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83'e çıkardık" ifadelerini kullandı.

ALTERNATİF ÇÖZÜM YÖNTEMLERİNİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

