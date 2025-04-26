Bakan Tunç: "Vesayetin yanında duranlar, Bugün ki yargı sisteminden rahatsız" Bu ülkemize haksızlık

Türkiye'nin Demokratikleşme Süreci ve Küresel Adalet Vizyonu" Konferansındasın da konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Milletimizin yargı hizmetlerinden en etkin bir şekilde yararlanması ve adalete güveni en üst noktalara taşımak için çalışacağız. Çalışmaya devam ediyoruz. Çok önemli mesafeler aldık. Almaya da devam ediyoruz" dedi.

BU ÜLKEMİZE HAKSIZLIK

Bugün Türkiye'nin adalet sistemi ile ilgili, hukuk sistemi ile ilgili, yargı sistemi ile ilgili kıyasıya acımasızca eleştiri yapanların olduğunu dile getiren Bakan Tunç, "Geçmişte vesayetin yanında duranlar, Bugün yolsuzluklardan hesap soran, teröristten hesap soran bir yargı sisteminden rahatsız. Türkiye'nin hukuk güvenliği endeksinde ta 117. sırada olduğunu söylemek bir kere haksızlıktır. Ülkemize haksızlıktır. 25 bin hakim ve savcımız var kürsüde gece gündüz çalışan. Dosyaları evlerine götürüp hakkaniyetli kararlar vermek için çalışan yargı mensuplarımıza Adalet personelimize haksızlıktır. Türkiye dünyada hukuk devletine ve demokrasiye, milli iradeye saygılı olan bir yargı sistemine sahiptir" ifadelerini kullandı.