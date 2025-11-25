Haberler Yaşam Haberleri Bakan Tunç’tan CHP’ye toros cevabı: “O zamanlar siz iktidardaydınız”
Giriş Tarihi: 25.11.2025 14:31

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Plan Bütçe Komisyonuna beyaz toros otomobil maketi getiren CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya “Beyaz toros 1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız." dedi. Bakan Tunç, İmamoğlu dövizleri taşıyan CHP’lilere “Adalet var, ayrıcalık yok." sözleriyle cevap verdi.

Adalet Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri öncesinde CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, partisinden tutuklu belediye başkanlarının fotoğraflarından oluşan dövizin içerisinde yer aldığı kafesi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a gösterdi. Bunun üzerine Tunç, "Adalet var, ayrıcalık yok." ifadesini kullandı. CHP milletvekillerinin beyaz renkli toros model otomobilin maketini göstermesine karşılık Tunç, "1990'lı yılların sembolü, siz o zaman iktidardaydınız" dedi.

