Bakan Tunç’tan nakil açıklaması! İBB soruşturmasında tutukluların nakli düzenin korunması amacıyla yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yürütülen adli soruşturmalar çerçevesinde, Marmara Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan 14 tutuklunun farklı ceza infaz kurumlarına nakli yapıldı. Nakil işlemleri sonrasında ileri sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Nakil işlemleriyle ilgili bazı çevrelerce ileri sürülen 'savunma hakkının kısıtlandığı' yönündeki değerlendirmeler, gerçek dışıdır ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Bu uygulama, soruşturmanın adil ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili mevzuat gereğince gerçekleştirilmiştir" dedi.

'DÜZENİN KORUNMASI AMACIYLA YAPILDI'

Soruşturma sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yapıldığını aktaran Bakan Tunç, "Ceza infaz kurumlarındaki güvenlik düzeninin korunması amacıyla 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 53. Maddesi uyarınca farklı ceza infaz kurumlarına nakilleri yapılmıştır" ifadelerini kullandı.