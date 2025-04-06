Bakan Tunç’tan Özel’e sert tepki! Hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasında

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı'nın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadelerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sert tepki gösterdi. Bakan Tunç, "Özel'in Cumhurbaşkanımıza yönelttiği çirkin ifadeler; hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabasından ibarettir" dedi.

MİLLET İRADESİNE TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN İTİRAFIDIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin demokratik siyasi hayatında halkın oylarıyla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı ve en uzun süre başbakanlık yapmış lider olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımıza 'cunta başkanı' demek, demokratik meşruiyeti inkâr, milletimizin iradesine tahammülsüzlüğün itirafıdır" ifadelerini kullandı.

MİLLET VESAYETLE MÜCADELE EDENLE GÖLGESİNDE BÜYÜYENİ AYIRT EDER

Vesayet düzeniyle kol kola yürüyen, darbe dönemlerinin gölgesinde siyaset üreten 'Yassıada Zihniyeti'ni hafızalarına kazıyan milletin vesayetle mücadele edenle, onun gölgesinde büyüyeni ayırt edecek ferasete sahip olduğunu söyleyen Bakan Tunç, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, muhtıralara, sokak kalkışmalarına ve 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişimine karşı milletiyle birlikte mücadele etmiş, demokrasiyi korumuş, darbeci cuntacı anlayışı tarihe gömmüştür" dedi.

YARGIYI ETKİLEMEK YERİNE ADALETİN TECELLİSİNE KATKI SUNMALI

Bakan Tunç, CHP Genel Başkanının üzerine düşen'in yargı sürecini etkilemeye çalışmak yerine, adli soruşturmalara muhatap olan arkadaşlarına yargı önünde hesap vermelerini, isnat edilen suçlamalar karşısında savunma haklarını kullanmalarını salık vererek adaletin tecellisine katkı sunmak ve hukuki sürece saygı duymak olduğunu söyledi