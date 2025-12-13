Bakan Tunç: Sanal kumar ve yasa dışı bahis toplumsal huzuru tehdit ediyor

Yasa dışı bahis, şans oyunları ve sanal kumar; özellikle dijital mecralarda yaygınlaşarak aile bütünlüğünü zedeleyen, gençlerimizi hedef alan ve kamu düzeni açısından risk oluşturan bir tehdit alanına dönüştürdüğünü vurgulayan Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 31/10/2025 tarihli Genelge ile bu tehdide karşı devletimizin tüm imkanlarıyla kararlı mücadele iradesi ortaya konulmuştur. Bu kapsamda hazırlanan Sanal Ortamda Yasa Dışı Bahis, Şans Oyunları ve Kumarla Mücadele Eylem Planı ile suçun kaynağında tespiti, hızlı müdahale, finansal ve dijital altyapının kesilmesi, suç gelirlerinin engellenmesi ve vatandaşlarımızın korunması hedeflenmektedir" dedi.

"DOLANDIRICILIK SUÇLARIYLA DAHA ETKİN MÜCADELE"

Bu suçlarla mücadelede hukuki ve idari altyapının güçlendirilmesi, denetim ve yaptırım mekanizmalarının etkinleştirilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması esas alınarak kamu kurumlarının sorumluluklarının da belirlendiğini aktaran Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak yürüttüğümüz çalışmalarla bilişim yoluyla işlenen suçların önlenmesine yönelik somut adımlar atılmakta, mobil hatlara ilişkin önemli düzenlemeler getirilmektedir. Bu sayede dolandırıcılık suçlarıyla daha etkin mücadele edilmesi amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

11. YARGI PAKETİ İLE ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen 11. Yargı Paketindeki düzenlemeleri hakkında konuşan Tunç, "Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen suçlarda, şüpheli banka ve finans hesapları 48 saate kadar askıya alınabilecek, Bilişim sistemleri kullanılarak işlenen bu suçlarda Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 128'inci maddesindeki rapor şartı aranmaksızın suça konu menfaate derhal el konulabilecek, El konulan tutarın mağdura ait olduğu anlaşılırsa doğrudan hak sahibine iade edilecektir" açıklamalarında bulundu.

Soruşturmalarda gecikme yaşanmaması için banka ve finans kuruluşlarına, savcılık ve mahkemeler tarafından istenen bilgi ve belgeleri 10 gün içinde gönderme zorunluluğu getirileceğini belirten Tunç, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta kullanılan hesapların önlenmesi amacıyla elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik olmadan hesap açılamayacağını söyledi.

GSM HATLARINDA SIKI DENETİM

GSM hatlarına yönelik yeni tedbirleri de açıklayan Bakan Tunç, hat aboneliklerinin yalnızca elektronik kimlik doğrulamasıyla yapılacağını, bir kişi adına açılabilecek hat sayısına sınırlama getirileceğini ve ölen ya da tüzel kişiliği sona eren kişilere ait hatların kapatılacağını ifade etti. Yabancı uyruklular için ise özel numara tahsisi uygulanacağını belirtti.

Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu'nda yer alan yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin hükümlerin yeniden ele alındığını aktaran Tunç, örgütlü şekilde işlenen ya da çocukları hedef alan suçlarda cezaların daha da ağırlaştırılacağını vurguladı. İnsanları borç sarmalına sürükleyen ve hayatları karartan bu tehdide karşı mücadelenin süreceğini belirten Bakan Tunç, "Toplumsal huzurumuzu tehdit eden her yapının karşısında kararlılıkla durmaya devam edeceğiz" dedi.