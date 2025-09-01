Bakan Tunç’tan yeni adli yıl mesajı: “Yargının hedef gösterilmesine asla müsaade etmeyeceğiz”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2025-2026 adli yıl açılışını yayımlamış olduğu mesajla kutladı. Adalet'in devletin temeli, toplumsal huzur ve güvenliğin teminatı, bireylerin haklarının korunması için vazgeçilmez bir değer olduğunu ifade eden Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hukukun üstünlüğü, milletin ortak vicdanıdır. Güçlü bir Hukuk Devleti ancak bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemiyle mümkündür. Adalet politikalarımızın temelini ise hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılığımız, bağımsız ve tarafsız bir yargı sistemine olan güçlü inancımız oluşturmaktadır" dedi.

REFORMLARI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da adalet hizmetlerinin etkinliğini ve sunumunun kalitesini artırmak için, Fiziki ve teknolojik altyapıyı geliştirmeye, İnsan kaynağını güçlendirmeye, Mevzuat çalışmalarını kesintisiz sürdürmeye, Reformları hayata geçirmeye devam edileceğini söyleyen Bakan Tunç, "Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda hiçbir tereddüde yer vermeden bundan önce olduğu gibi insan haklarına ve hukukun evrensel ilkelerine sadakatle bağlı kalarak; Hukuk Devleti ilkesini tahkim etmeyi, Demokrasimizi güçlendirmeyi, Temel hak ve özgürlükleri geliştirmeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"YARGININ HEDEF GÖSTERİLMESİNE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Demokrasiyi, milli iradeyi, Türkiye'nin geleceğini hedef alan vesayetçi zihniyete ve uzantılarına 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi bundan sonra da kesinlikle fırsat verilmeyeceğini dile getiren Tunç, "Milletimiz adına karar veren yargımızın hedef gösterilmesine, yargı mensuplarımıza yönelik iftiralara, yalanlara, dezenformasyonlara asla müsaade etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner ve güçlü liderliğinde, 'Terörsüz Türkiye' sürecini adalet temeli üzerinde başarıya ulaştıracak, gelecek nesillerimize daha güvenli ve daha huzurlu bir ülke emanet edeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize daima sahip çıkarak Türkiye yüzyılı hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçireceğiz. Adaletin yüzyılında her adımımızı adaletin rehberliğinde atacak, çalışmalarımızı adaletin ışığıyla aydınlatacağız" dedi.

YENİ ADLİ YIL HAYIRLI OLSUN

Yeni adli yılın ülkeye, milletimize ve adalet camiasına hayırlı olmasını temenni eden Tunç, "Adaletin tecellisi için görevlerini yaparken şehit olan ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden yargı mensuplarımızı ve personelimizi rahmetle anıyorum. Ülkemizin dört bir köşesinde fedakârca görev yapan hâkimlerimize, Cumhuriyet savcılarımıza, avukatlarımıza ve tüm adalet teşkilatımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.