Bakan Uraloğlu açıkladı: Deniz ticaretinde rekor! Elleçlenen yük miktarı 50 milyon tona dayandı

KABOTAJDA TAŞINAN YÜK MİKTARI ARTTI

2025 yılı Aralık ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarının 11 milyon 596 bin 207 ton olarak gerçekleştiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı ise 25 milyon 889 bin 518 ton olarak gerçekleşti. Aralık ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 37 milyon 485 bin 725 ton olarak gerçekleşti." açıklamasında bulundu.

2025 yılı Aralık ayında limanlarda denizyolu ile yapılan transit yük taşımalarının da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,4 artarak 6 milyon 2 bin 394 ton olduğunu belirten Uraloğlu, "Aralık ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 6 milyon 362 bin 341 ton ile geçen aynı ayına göre yüzde 21,5 arttı" dedi.