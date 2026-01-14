Bakan Uraloğlu açıkladı: Trabzon Havalimanı için çalışmalar başlıyor

Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) aracılığıyla ülkenin siber güvenliğini sağladığını anımsatarak, Siber Güvenlik Başkanlığının kurulmasıyla USOM'un siber güvenlikle ilgili yetkilerini devrettiklerini söyledi. Uraloğlu, her türlü bilgi ve veri akışının BTK'de olduğunu, iki kurumun iç içe ve işbirliği halinde bir çalışma yürütmeye devam edeceğini belirtti.

Kara yollarının kapıdan kapıya dünyadaki tek ulaşım modu olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Biz kara yolu taşımacılık ağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğünün 68 bin 500 kilometre yol ağı var. Bunun 30 bin kilometresi bölünmüş yol ve bu, yüzde 40'ın üzerinde. Ama trafiğin yüzde 80-85'i bu bölünmüş yolların üzerinde akıyor. Bu, bölünmüş yolları doğru yere yaptığımızın istatistiki bilgisidir. Şehirlerin yoğunluğu, aile ya da kişi başına düşen araç sayılarında artış oldukça mutlaka alternatif güzergahların ve yolların veya bazı kavşak düzenlemelerinin de hayata geçirilmesi gerekir." diye konuştu.

Uraloğlu, devam eden kara yolu projelerine ilişkin bilgi vererek, "Antalya-Alanya Otoyolu'na çok hızlı devam ediyoruz. Ankara-Kırıkkale Delice Otoyolu'nda çalışmalarımız sürüyor. Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nda yine çalışmalar devam ediyor. Başakşehir-Nakkaş Otoyolu'nda yapım çalışmaları sürüyor." dedi.