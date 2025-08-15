Bakan Uraloğlu duyurdu! 14 kilometrelik heyelanlı yol için çalışmalar başlıyor

Burada 50 projenin açılışını yapan Bakan Uraloğlu, 'Hemen Çiçekdağı'ndan Kırşehir'e doğru heyelanlı ve standardı düşük olan 14 kilometrelik bölümün, önümüzdeki ay inşallah ihalesini yapıyoruz ve çalışmaları başlatıyoruz. Görevimiz sizin bize verdiğiniz emaneti ve sorumluluğu yine sizin bize verdiğiniz vergilerle bihakkın görevimizi yapma gayretidir. Bundan sonra da inşallah böyle olacaktır." dedi.

FESTİVALİN BEREKETLİ GEÇMESİNİ DİLEDİ

Festivalin hem kültürel değerleri yaşattığını hem de vatandaşların keyifli vakit geçirmesine vesile olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu etkinlik, hem bereketli olsun hem de vatandaşlarımız hoş vakit geçirsin diye belediye başkanımızın düzenlediği güzel bir organizasyon" dedi.

Belediye Başkanı ile yaptığı görüşmeye de değinen Uraloğlu, "Az önce Belediye Başkanımızın 6 yıllık görev süresinde tamamladığı hizmetlerin listesini gördüm. Tam 50 farklı hizmet… Bedelini sordum; bir milyarın üzerinde. Vatandaşın ihtiyacını karşılayacak küçücük bir çeşme bile en kıymetli hizmettir. Bu anlamda vatandaşa dokunmuşsunuz, Allah razı olsun. Rabbim sizleri daha güzel hizmetlere vesile kılsın" ifadelerini kullandı.

KIRŞEHİR OTOYOL STANDARDINA KAVUŞTU

Kente yapılan ulaşım yatırımlarını detaylı olarak anlatan Uraloğlu, "Kırşehir'i gerek Kaman–Bala üzerinden gerekse Kırıkkale üzerinden bölünmüş yollarla Ankara'ya bağladık. Sadece Ankara'ya değil; Ege, Marmara ve Kapıkule'ye kadar uzanan bağlantılar sağladık. Kayseri üzerinden Doğu ve Güneydoğu'ya; Hacıbektaş, Nevşehir, Niğde üzerinden de Akdeniz'e ulaştırdık. Otoyol bağlantısıyla Kırşehir'i bir taraftan Kapıkule'ye, diğer taraftan Şanlıurfa'ya kadar otoyol standardına kavuşturduk" dedi.

Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürü'nün Kırşehirli olduğunu hatırlatarak, "Eğer bir aksama varsa artık daha yakından takip edeceğiz. Biz size sadece hizmet vermedik, kızımızı da verdik; damadımız Çiçekdağlı. Bu da bize ayrı bir sorumluluk yüklüyor" diye konuştu.

YENİ YATIRIMLAR GELİYOR

Çevre yolu ve Tuzköy Havalimanı yolundaki çalışmaların sürdüğünü hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Kırşehir'den başlayıp Çiçekdağı'na uzanan, oradan Yerköy üzerinden anayola bağlanan yolu yatırım programına aldık. Çiçekdağı'ndan Kırşehir'e doğru heyelanlı ve standardı düşük olan 14 kilometrelik bölümün ihalesini önümüzdeki ay yapıyoruz ve çalışmaları başlatıyoruz. Hayırlı olsun, takipçisi olacağız" dedi.

"EMANETİ YERİNE GETİRMEK GÖREVİMİZ"

Yapılan yatırımların milletin emaneti olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bizim görevimiz, yaptığımız hizmetleri kafanıza kakmak değil; sizin bize verdiğiniz emaneti ve sorumluluğu yine sizin vergilerinizle bihakkın yerine getirmektir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah bize çok daha fazla hizmet yapmayı nasip etsin, bizi sizlere karşı mahcup etmesin" ifadelerini kullandı.

50 PROJE HİZMETE GİRDİ

Festival kapsamında Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ve Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu ile birlikte hizmete giren 50 projenin açılışı yapıldı. Protokol üyeleri, festival alanında geleneksel bulgur dövme etkinliğine de katıldı.